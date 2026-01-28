Αύξηση 2,8% στη συνολική κατανάλωση πετρελαιοειδών καταγράφηκε το 2024 σε σχέση με το 2023, με τις αντίστοιχες ποσότητες να ανέρχονται σε 7.029.109 μετρικούς τόνους για το 2024 και 6.837.722 μετρικούς τόνους για το 2023.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρείται αύξηση της ετήσιας κατανάλωσης της βενζίνης σούπερ αμόλυβδης 98/100 κατά 4,9%, του πετρελαίου κίνησης κατά 3,7%, του μαζούτ υψηλού θείου κατά 3,1%, του πετρελαίου θέρμανσης κατά 2,5%, της αμόλυβδης βενζίνης κατά 1,8%, του μαζούτ χαμηλού θείου κατά 1,6% και του υγραερίου κατά 0,9%.

Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας. Οι χαμηλότερες καταναλώσεις παρατηρούνται στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Βορείου Αιγαίου.