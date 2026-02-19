Αύξηση 3,3% σημείωσε πέρυσι ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας που παρέχουν καταλύματα και ανήλθε σε 11.766.152 χιλ. ευρώ, έναντι των 11.388.355 χιλ. ευρώ το 2024.

Αντίθετα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης ανήλθε σε 10.734.747 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σχέση με το 2024, όπου είχε ανέλθει σε 11.117.232 χιλ. ευρώ.

Ετήσια στοιχεία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας:

Για τις επιχειρήσεις των καταλυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης (6,8%), Κέρκυρας και Ηρακλείου (6,6%). Ενώ μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (17,2%) και Μυκόνου (0,5%).

Για τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών εστίασης των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (15,5%) και Μεσσηνίας (8,1%). Ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας (3,7%) και Ηρακλείου (1,1%).

Τριμηνιαία στοιχεία σε επίπεδο χώρας:

Στο σύνολο των επιχειρήσεων των καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 1.698.231 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024, όπου είχε ανέλθει σε 1.635.980 χιλ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, αύξηση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας (15,7%) και Κω (14,6%). Ενώ

μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (17,3%) και Ζακύνθου (1,6%).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 2.184.281 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,8% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2.271.034 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου (15,7%) και Μεσσηνίας (15,1%). Ενώ αύξηση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας (8,7%) και Εύβοιας (0,4%).