Ανοδική πορεία σημείωσαν οι τιμές των ενοικίων κατοικιών το 2026 σε ολόκληρη την επικράτεια, καταγράφοντας μέση αύξηση 3,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ελλάς από 124 περιοχές.

Η Αττική βρέθηκε στην κορυφή της ανοδικής τάσης με μέση άνοδο 4,3% (φτάνοντας στα 9,2 ευρώ ανά τ.μ.), ακολουθούμενη από την υπόλοιπη Ελλάδα με αύξηση 4% (στα 7,8 ευρώ ανά τ.μ.), ενώ η Θεσσαλονίκη σημείωσε πιο ήπια άνοδο 3% (στα 7,7 ευρώ ανά τ.μ.).

Σε πάνω από 30 περιοχές το μέσο ενοίκιο ξεπέρασε τα 10 ευρώ ανά τ.μ., με το Κολωνάκι, την Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης και τη Σαντορίνη να ηγούνται στις τιμές με 14 ευρώ ανά τ.μ., ενώ τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις κατέγραψαν η Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας (16,7%), τα Πετράλωνα (15,6%), η Κυψέλη (14,3%) και η Θέρμη Θεσσαλονίκης (14,3%).

Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οι μεγαλύτερες μέσες αυξήσεις καταγράφηκαν στα Δυτικά Προάστια (5,7%, στα 7,4 €/τ.μ.), ενώ ο Δήμος Αθηναίων σημείωσε άνοδο 5,4% (στα 9,8 €/τ.μ.) με περιοχές όπως ο Κορυδαλλός (+11,1%), ο Παπάγου (+12,6%) και ο Χολαργός (+10,8%) να εμφανίζουν διψήφια ποσοστά ανόδου.

Στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη αύξηση εντοπίστηκε στη Δυτική Θεσσαλονίκη (5,2%), με την Παλιά Παραλία να παραμένει η ακριβότερη περιοχή και το Ιστορικό Κέντρο να ακολουθεί με 11,4 €/τ.μ.

Στην περιφέρεια, νησιά όπως η Μύκονος, η Νάξος (12 €/τ.μ.), η Πάρος και το Ρέθυμνο (11 €/τ.μ.) διατήρησαν υψηλά μισθώματα, ενώ η μοναδική περιοχή πανελλαδικά που σημείωσε μείωση τιμών ήταν η Πάρος (-8,3%).