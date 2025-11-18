Άνοδο 6,6% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, ΆΑραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 (δεκάμηνο 2025), σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 ανήλθε σε 12.181.144, έναντι 11.422.374 το 2024.

Ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης για το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης εξυπηρέτησε εφέτος τον Οκτώβριο 1.172.533 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 10% σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα. Αξιοσημείωτο είναι ότι το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», το δεκάμηνο του 2025, κατέγραψε ρεκόρ όλων των εποχών στην επιβατική κίνηση της ιστορίας του, καθώς εξυπηρέτησε 9.595.298 επιβάτες, ξεπερνώντας δύο μήνες νωρίτερα ολόκληρη την επιβατική κίνηση του 2024 που ήταν 9.361.328 επιβάτες.

Άνοδο 4,5% στην επιβατική κίνηση και 3,8% στις κινήσεις αεροσκαφών καταγράφουν τα στατιστικά στοιχεία Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 για τα 39 αεροδρόμια.

Αύξηση 4,5% προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το δεκάμηνο του 2025, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια – 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ).

Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 έφτασε τα 76.238.091 έναντι 72.932.962 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών, (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού), για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2024, καθώς συνολικά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 570.508 πτήσεις, έναντι 549.439 πτήσεων το 2024.

Πηγή: ΥΠΑ