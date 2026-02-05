Αύξηση 8,6% κατέγραψε η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας τον Ιανουάριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καθώς ανήλθε σε 1,99 εκατ. ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 7,1% και 9,2% τα επίπεδα του 2025.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, ανήλθε σε 17.748, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,3% σε σχέση με το 2025.

Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 7,6% και 7,1%, αντίστοιχα.