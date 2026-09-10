Σε νέα αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαμορφώνοντας το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2,50%, τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,65% και τη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης στο 2,90%, με ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αντανακλά την έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία αναζωπυρώνει τις πληθωριστικές πιέσεις και διατηρεί τις τιμές σε επίπεδα υψηλότερα από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ, ο γενικός πληθωρισμός εκτιμάται στο 3,0% για το 2026, στο 2,5% για το 2027 και στο 2,1% για το 2028, σημειώνοντας αναθεώρηση προς τα πάνω για την επόμενη διετία.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί την ενέργεια και τα τρόφιμα, προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,5% το 2026, στο 2,6% το 2027 και στο 2,3% το 2028.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης αναθεωρήθηκαν αυξητικά στο 0,9% για το 2026 και στο 1,4% για το 2027, αποτυπώνοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της οικονομίας παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση εξαρτώμενη από τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία (data-dependent), λαμβάνοντας αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση χωρίς να δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη τροχιά επιτοκίων.

Παράλληλα, διατηρούνται οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι καθοδικοί για την ανάπτυξη, με την εξέλιξη της ενεργειακής διαταραχής να παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας για τις μελλοντικές κινήσεις νομισματικής πολιτικής.