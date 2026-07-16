Σημαντική αύξηση της τάξης του 7,3% παρουσίασαν κατά το έτος 2025 τα ασφαλισμένα κεφάλαια στον κλάδο των ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων, αγγίζοντας το εντυπωσιακό ποσό των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης έρευνας που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, καταγράφεται σε μια περίοδο όπου ο όγκος των ενεργών συμβολαίων κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση.

Το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων υποχώρησε κατά 2,7% σε σύγκριση με το 2024, διαμορφούμενο στις 78.082

Στην έρευνα της ΕΑΕΕ έλαβαν μέρος 17 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες συγκεντρώνουν και αντιπροσωπεύουν το 70,1% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του συγκεκριμένου κλάδου στην ελληνική αγορά, προσφέροντας μια εξαιρετικά αντιπροσωπευτική εικόνα για τις τάσεις που επικρατούν.

Υποχώρηση των ζημιών και η εικόνα των αποζημιώσεων

Η θετική πορεία του κλάδου αποτυπώνεται καθαρά και στη σημαντική μείωση των καταγεγραμμένων περιστατικών απώλειας ή καταστροφής εμπορευμάτων.

Οι δηλωθείσες ζημιές κατέγραψαν πτώση 14,7%, υποχωρώντας στις 534 έναντι των 626 που είχαν σημειωθεί το 2024. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μείωση στις πληρωθείσες αποζημιώσεις, οι οποίες συρρικνώθηκαν κατά 22,3% και περιορίστηκαν στις 358.972 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το απόθεμα των εκκρεμών ζημιών διαμορφώθηκε στα 1,47 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,9%, ενώ η συνολική συχνότητα εμφάνισης ζημιών βελτιώθηκε περαιτέρω, υποχωρώντας στο 0,7% από το 0,8% του προηγούμενου έτους. Στον αντίποδα, το μέσο κόστος ανά ζημιά κατέγραψε μια οριακή άνοδο της τάξης του 2,5%, αγγίζοντας τα 3.433 ευρώ.

Γεωγραφική κατανομή και το παράδοξο των Διεθνών Μεταφορών

Η κατανομή των ασφαλισμένων κεφαλαίων δείχνει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της δραστηριότητας συνδέεται άμεσα με την ελληνική επικράτεια.

Το 46,1% των κεφαλαίων αφορούσε μεταφορικό έργο που είχε ως αφετηρία ή τελικό προορισμό την Ελλάδα, ενώ το 41,4% αφορούσε μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά εντός των ελληνικών συνόρων.

Οι μεταφορές με αναχώρηση και προορισμό αποκλειστικά εκτός Ελλάδας κάλυψαν το υπόλοιπο 12,5% των ασφαλισμένων κεφαλαίων.

Ωστόσο, η έρευνα φέρνει στο φως μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα για τη συγκεκριμένη κατηγορία των εξωτερικών μεταφορών.

Παρότι οι μεταφορές εκτός Ελλάδας αντιστοιχούσαν σε ένα σχεδόν αμελητέο ποσοστό των συμβολαίων, μόλις στο 2,2% του συνόλου, συγκέντρωσαν το 12,5% των ασφαλισμένων κεφαλαίων και απορρόφησαν τη μερίδα του λέοντος από τις αποζημιώσεις.

Συγκεκριμένα, συγκέντρωσαν το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων της αγοράς, ύψους 776.040 ευρώ, που μεταφράζεται στο 42,3% του συνόλου των αποζημιώσεων για το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι οι διεθνείς μεταφορές εμφανίζουν πολύ υψηλότερη μέση ζημία σε σχέση με τις εγχώριες.

Τα κανάλια διανομής που κυριαρχούν στην αγορά

Στο πεδίο των πωλήσεων και της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, η παραδοσιακή διαμεσολάβηση συνεχίζει να κρατά τα ηνία με συντριπτικά ποσοστά.

Η απόλυτη κυριαρχία ανήκει στα ελεύθερα δίκτυα και τους πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, οι οποίοι διακίνησαν το 59,5% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι μεσίτες ασφαλίσεων, οι οποίοι έλεγξαν το 34,1% της αγοράς, αφήνοντας πολύ μικρό μερίδιο για τα υπόλοιπα εναλλακτικά κανάλια διανομής.