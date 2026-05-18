Άνοδο άνω του 1% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση με drone στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια εκτός της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατέγραψαν άνοδο 1,36 δολαρίων ή 1,24%, φτάνοντας τα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 1,84 δολαρίων ή 1,75%