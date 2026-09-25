Στα 21.842,40 ευρώ (1.820,20 ευρώ τον μήνα) ανήλθε η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές το 2025, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,5% σε σχέση με το 2024 (20.694,48 ευρώ), ενώ σε σταθερές τιμές η αύξηση ανήλθε στο 2,9% λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού (2,59%).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) της ΕΛΣΤΑΤ, που διενεργήθηκε σε δείγμα 5.540 νοικοκυριών, το 50% των νοικοκυριών δαπανούν άνω των 1.414,60 ευρώ μηνιαίως, ενώ η μέση δαπάνη παραμένει μειωμένη κατά 12% σε σύγκριση με το 2008.

Η μέση ετήσια δαπάνη ανά άτομο διαμορφώθηκε σε 9.225,12 ευρώ (+5,5%). Τα μεγαλύτερα μερίδια του μέσου προϋπολογισμού απορροφούν τα είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά (20,4%), η στέγαση (14,7%) και οι μεταφορές (13,6%), με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση δαπανών έναντι του 2024 να σημειώνεται στα διαρκή αγαθά (8,9%), τη στέγαση (8,3%) και την εκπαίδευση (8,2%).

Στις δαπάνες διατροφής, σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στον καφέ, το τσάι και το κακάο (11,9%), στο κρέας (9,9%), στα ψάρια (8%) και στη ζάχαρη/γλυκίσματα (6,5%), ενώ μείωση σημειώθηκε στα έλαια και λίπη (11,2%).

Παράλληλα, αυξημένες εμφανίζονται οι μηνιαίες καταναλισκόμενες ποσότητες σε αυγά (11,8%), ελαιόλαδο (8,4%) και φυσικό αέριο (17,2%), ενώ μειώθηκε η χρήση στερεών καυσίμων (16,5%).

Η έρευνα αποτυπώνει έντονες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες

Το φτωχότερο 20% του πληθυσμού διαθέτει το 54,4% της συνολικής του δαπάνης για διατροφή και στέγαση (έναντι 34,5% του πλουσιότερου 20%), ενώ η μέση ισοδύναμη δαπάνη του πλουσιότερου 20% είναι 5,78 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του φτωχότερου 20%.

Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοίκιο δαπανούν το 23,4% του προϋπολογισμού τους για στέγαση, εκ του οποίου το 17,3% αφορά το ενοίκιο.

Γεωγραφικά, η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής (24.981,36 ευρώ — 114,4% του εθνικού μέσου όρου) και η χαμηλότερη στη Στερεά Ελλάδα (16.475,52 ευρώ — 75,4%), αν και η τελευταία σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση δαπανών κατά 15,9%.

Επιπλέον, τα νοικοκυριά στις αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά μέσο όρο 26,8% λιγότερο από αυτά των αστικών περιοχών (1.386,11 ευρώ έναντι 1.892,86 ευρώ μηνιαίως).

Όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και τον εξοπλισμό, το 100% των νοικοκυριών διαθέτει έγχρωμη τηλεόραση, το 96,4% κινητό τηλέφωνο, το 80,9% Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο και το 69,5% τουλάχιστον ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Παράλληλα, το 57,5% διαμένει σε κατοικίες 61-100 τ.μ., το 78,9% χρησιμοποιεί κλιματισμό για ψύξη, ενώ ως κύρια πηγή θέρμανσης το 36,6% χρησιμοποιεί καλοριφέρ πετρελαίου και το 18,6% φυσικό αέριο.