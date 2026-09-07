Εν μέσω πολεμικής αβεβαιότητας και γεωπολιτικής αστάθειας η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ της χώρας σημείωσε άνοδο 1,9% το δεύτερο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς κατέγραψε οριακή αύξηση 0,3%.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και τη σταθερή άνοδο της κατανάλωσης των νοικοκυριών.

Αναλύοντας τις επιμέρους ετήσιες μεταβολές που οδήγησαν στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9%, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο, φτάνοντας το 6,1%.

Παράλληλα, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,3%, με την κατανάλωση των νοικοκυριών να ενισχύεται κατά 1,7% και της Γενικής Κυβέρνησης κατά 1%.

Στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο 2,2%, καθώς η ισχυρή αύξηση των εξαγωγών αγαθών κατά 6,6% αντιστάθμισε τη μείωση των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 1,7%.

Την ίδια ώρα, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν συνολικά κατά 3,7%, οδηγούμενες κυρίως από τη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών υπηρεσιών κατά 8,3% και των αγαθών κατά 2%.

Όσον αφορά τις τριμηνιαίες μεταβολές σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο εφέτος, η συνολική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε ήπια κατά 0,2%, με την κατανάλωση των νοικοκυριών να ενισχύεται κατά 0,9%, παρά τη μείωση της κυβερνητικής δαπάνης κατά 2,1%.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου συνέχισαν τη θετική τους πορεία με αύξηση 2,2%.

Τέλος, οι συνολικές εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 0,5%, με τα αγαθά να αυξάνονται κατά 2,6% και τις υπηρεσίες να υποχωρούν κατά 1,4%, ενώ οι συνολικές εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 0,6%, επηρεασμένες από τη μείωση των εισαγωγών αγαθών κατά 0,4% και την αύξηση των εισαγωγών υπηρεσιών κατά 3,3%.