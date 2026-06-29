Αύξηση κατά 340 εκατομμύρια ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Μάιο του 2026, με αποτέλεσμα το συνολικό τους υπόλοιπο να φθάσει τα 155 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι αύξησης κατά 869 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 4,1%, παραμένοντας αμετάβλητος.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι καταθέσεις από επιχειρήσεις παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο κατά 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι μείωσης κατά 935 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να κάνει άλμα στο 18,7% από 10,8%.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 4,582 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1,075 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 390 εκατομμύρια ευρώ, έναντι αύξησης κατά 139 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα κατέγραψαν συνολική αύξηση κατά 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον Μάιο, έναντι μείωσης κατά 66 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να ενισχύεται στο 7,8% από 5,8%.

Στον αντίποδα, μείωση κατά 249 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 32 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να υποχωρεί στο 14,6% από 22,5%.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), οι συνολικές καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ πολλών ετών, ξεπερνώντας τα 208 δισ. ευρώ.

Αν απομονώσουμε συγκεκριμένα τα νοικοκυριά, οι καταθέσεις τους διαμορφώνονται περίπου στα 152 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, πίσω από αυτούς τους εντυπωσιακούς αριθμούς κρύβεται μια έντονη ανισοκατανομή, όπως προκύπτει από τις επίσημες εκθέσεις του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ):

Η ακτινογραφία των ελληνικών καταθέσεων

Η πλειονότητα των «μικρών»: Περίπου 7 στους 10 καταθέτες (71%) διαθέτουν στους λογαριασμούς τους ποσά έως 1.000 ευρώ. Οι καταθέσεις αυτές, αν και αφορούν τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,3% της συνολικής αξίας των καταθέσεων.

Οι μεσαίες αποταμιεύσεις: Λιγότεροι από 2 στους 10 καταθέτες έχουν τραπεζικό λογαριασμό με ποσό που υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.

Οι εγγυημένες καταθέσεις: Το 99,2% του συνόλου των καταθετών έχει στην άκρη ποσά κάτω από το θεσμοθετημένο όριο εγγύησης των 100.000 ευρώ.

Καταθέσεις στο εξωτερικό: Το ύψος των δηλωμένων καταθέσεων από φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες υπολογίζεται μεταξύ 7,5 και 10 δισ. ευρώ.

Πού οφείλεται η άνοδος;

Παρά την ακρίβεια και τις πληθωριστικές πιέσεις, η συνολική άνοδος των καταθέσεων τα τελευταία χρόνια αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των εταιρικών κερδών (επιχειρηματικές καταθέσεις), στα έσοδα από τον τουρισμό, αλλά και στην τάση ορισμένων μεγαλύτερων αποταμιευτών να διατηρούν υψηλή ρευστότητα.

Η «εικόνα» των δανείων

Στο σκέλος των χορηγήσεων, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 1,285 δισεκατομμύρια ευρώ, αναστρέφοντας την αρνητική εικόνα του προηγούμενου μήνα που είχε διαμορφωθεί στα 1,150 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να ενισχύεται στο 9,8% από 8,8%.

Πιο ειδικά, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 9,8% από 9,5% με θετική μηνιαία καθαρή ροή 427 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 731 εκατομμυρίων ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σημείωσε κατακόρυφη άνοδο στο 9,2% από 2,8%, με τη μηνιαία καθαρή ροή να είναι θετική κατά 858 εκατομμύρια ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 419 εκατομμυρίων ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης ήταν οριακά θετική κατά 39 εκατομμύρια ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 13 εκατομμυρίων ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής της χρηματοδότησής τους να παραμένει σταθερός στο 2,7%.

Συνολικά, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης ολόκληρου του ιδιωτικού τομέα ενισχύθηκε στο 7,4% από 6,8%, με τη μηνιαία καθαρή ροή να διαμορφώνεται θετική στα 1,315 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 1,216 δισεκατομμυρίων ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, η μηνιαία καθαρή ροή προς τη γενική κυβέρνηση ήταν θετική κατά 329 εκατομμύρια ευρώ, έναντι επίσης θετικής ροής 135 εκατομμυρίων ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής της χρηματοδότησής της να διαμορφώνεται στο 0,0% από -0,7% τον προηγούμενο μήνα.