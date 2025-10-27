«Φλερτάρουν με τον κουμπαρά» τα νοικοκυριά, όταν για οποιοδήποτε λόγο οι ανάγκες αυξάνονται. Με βάση αυτή την παραδοχή μείωση κατά 95 εκατ. ευρώ εμφάνισαν τον Σεπτέμβριο οι καταθέσεις ιδιωτών. Όταν διαπιστώνεται κάτι τέτοιο, κατά κανόνα, καταγράφεται αύξηση των δανείων, και ιδιαιτέρως των καταναλωτικών, κι εκείνων μέσω πιστωτικών καρτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων υποχώρησαν στα 151,17 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής να μειωθεί στο 3,1% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα.

Τον ίδιο μήνα, αύξηση κατά 2,75 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1,046 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 12,2% από 11,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων (MXE) αυξήθηκαν κατά 2,9 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 244 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 37 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,65 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 2,05. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 5,5% από 5,4% τον προηγούμενο μήνα.

Η εξέλιξη των νέων χορηγήσεων

Στο σκέλος των δανείων, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο του 2025 ήταν θετική, κατά 2 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 151 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 15,6% από 15,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ΜΧΕ διαμορφώθηκε στο 16,1%, αμετάβλητος από τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1,85 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 173 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 11,2% από 12,9% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 170 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 22 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 34 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 16 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,8%, από -0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, θετική κατά 133 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 31 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε στο 1,4% από 0,9% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος