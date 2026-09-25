Σημαντική αύξηση κατά 2,965 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Αύγουστο του 2026, έναντι μείωσης 2,014 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, διαμορφώνοντας τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής στο 9,3% (από 8,9%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κύριος μοχλός αυτής της ανόδου ήταν οι επιχειρηματικές καταθέσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 2,36 δισ. ευρώ (με τον ετήσιο ρυθμό να σκαρφαλώνει στο 25,2%), χάρη κυρίως στην εισροή 2,393 δισ. ευρώ στις Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (ΜΧΕ).

Παράλληλα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 585 εκατ. ευρώ (έναντι 240 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα), αν και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους επιβραδύνθηκε ελαφρώς στο 3,6% από 3,9%.

Τέλος, οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασαν αύξηση κατά 232 εκατ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό να διαμορφώνεται στο 9,8%.

Στο σκέλος των χορηγήσεων, η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα επέστρεψε σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας μηνιαία καθαρή ροή +478 εκατ. ευρώ (έναντι αρνητικής ροής 2,522 δισ. ευρώ τον Ιούλιο) και ενισχύοντας τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής στο 7,1% από 6,8%.

Η τραπεζική χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις σημείωσε θετική ροή 508 εκατ. ευρώ (ετήσιος ρυθμός 9,4%), με τη μεγαλύτερη ώθηση να προέρχεται από τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ασφαλιστικές (+474 εκατ. ευρώ, ετήσιος ρυθμός 12,5%), ενώ οι ΜΧΕ κατέγραψαν ήπια θετική ροή 34 εκατ. ευρώ (ετήσιος ρυθμός 9,0%).

Στον αντίποδα, η χρηματοδότηση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις παρέμεινε σε αρνητική τροχιά με ροή -21 εκατ. ευρώ (ετήσιος ρυθμός -3,1%), ενώ η μηνιαία καθαρή ροή προς τους ιδιώτες και τα νοικοκυριά ήταν ελαφρώς αρνητική κατά 10 εκατ. ευρώ, διατηρώντας ωστόσο θετικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,4%.