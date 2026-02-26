Αύξηση κατά 195 εκατ. ευρώ εμφάνισε το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το τελευταίο (δ) τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 22.06 δισ. Ευρώ . ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 31 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 558 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 19 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 372 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 11 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 186 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,5% το δ΄ τρίμηνο του 2025.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε στα 10.6 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 10.8 διστ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε καθαρές πωλήσεις ομολόγων του εσωτερικού, αλλά και σε μειώσεις στις τιμές των ομολόγων εξωτερικού, παρά τις νέες καθαρές τοποθετήσεις που σημειώθηκαν σε τίτλους εξωτερικού.

Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 48,2% το δ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 49,0% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 7.3 δισ . ευρώ, έναντι 7.1 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 33,4% το δ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 32,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε άνοδο των αποτιμήσεων μεριδίων του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στα 1.034 δισ. ευρώ, έναντι 1.04 δισ . ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε μείωση των αποτιμήσεων μετοχών του εσωτερικού, αλλά και σε καθαρές πωλήσεις μετοχών του εξωτερικού.

Το ποσοστό των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγουμένου τριμήνου και διαμορφώθηκε στο 4,7% το δ΄ τρίμηνο του 2025.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 3.9 δισ . ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 3.95 δισ . ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 62 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 10.05 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 116 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12,5 δισ . ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 54 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3,5 δισ ευρώ. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, το 78,0% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.