Τι θα γίνει με τους 85 Έλληνες και τα 52 ελληνόκτητα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου αναρωτιούνται παράγοντες της ναυτιλίας, όπως βεβαίως και οι οικογένειές τους. Προς ώρας δεν φαίνεται να υπάρχει λύση με κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Όσο περνούν οι ώρες η ανησυχία εντείνεται καθώς κανείς δεν ξέρει πότε και εάν θα στοχοποιήσουν οι Ιρανοί κάποια από τα εγκλωβισμένα πλοία.

Συνολικά, περισσότερα από 1.000 πλοία και έως 25.000 ναυτικοί βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Ήδη ο ICS, Ευρωπαίοι και Ασιάτες εφοπλιστές ζητούν διεθνή παρέμβαση για να μην υπάρξει τεραστίων διαστάσεων καταστροφή.

Σε αυξημένη επαγρύπνυση το Υπουργείο Ναυτιλίας

Σε καθεστώς αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκεται η Ελλάδα λόγω της κλιμακούμενης έντασης στον Περσικό Κόλπο και στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ. Έως χθες το μεσημέρι, δέκα πλοία φέρουν ελληνική σημαία και σε αυτά επιβαίνουν 85 Έλληνες ναυτικοί. Ακόμη 42 πλοία υπό ελληνική διαχείριση βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Πηγές από το Λιμενικό Σώμα ανέφεραν ότι, αμέσως μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, υπήρξε άμεση επικοινωνία με τις εταιρείες που διαχειρίζονται ελληνόκτητα πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να διαπιστωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα ασφαλείας και να δοθούν σαφείς οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους. Παράλληλα, οι ναυτιλιακές εταιρείες ενημερώθηκαν αναλυτικά για την κατάσταση στην περιοχή και έλαβαν συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τη ναυσιπλοΐα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι το υπουργείο παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στην περιοχή, όπου η αστάθεια έχει προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Όπως ανέφερε, το Κέντρο Επιχειρήσεων του υπουργείου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ναυτιλιακές εταιρείες που διατηρούν ελληνόκτητα ή ελληνικής διαχείρισης πλοία στην ευρύτερη ζώνη.

«Κάνουμε ό,τι απαιτείται για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας, δίνοντας έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην άμεση αντίδραση σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Να κηρυχθεί εμπόλεμη ζώνη ο Περσικός Κόλπος ζητά η ΠΝΟ

Την έντονη ανησυχία της για την κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εκφράζει, σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Το ναυτεργατικό σωματείο των ναυτικών προειδοποιεί για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και καλεί την ελληνική πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία και τον επαναπατρισμό των πληρωμάτων.

Η ΠΝΟ ζητά να οριστεί ως εμπόλεμη ζώνη η ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, της Ερυθράς Θάλασσας, της Αραβικής Θάλασσας και να υλοποιούνται άμεσα τα αιτήματα παλιννόστησης των ναυτικών με ευθύνη και δαπάνη των πλοιοκτητών, για όσους ναυτικούς δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα πλοία που διέρχονται από αυτές τις περιοχές.

Επίσης, σημειώνει ότι για την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποτελεί ύψιστο αγαθό η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των συναδέλφων ναυτεργατών και δεν μετριέται με «κέρδη και ζημιές».