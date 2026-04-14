Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, η αγορά ακινήτων της Αττικής δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν προορισμό διακοπών, αλλά έναν στρατηγικό κόμβο σταθερότητας. Όπως επισημαίνει η Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty, η γεωπολιτική συγκυρία του 2026 επαναπροσδιορίζει την αξία των ελληνικών ακινήτων, μετατρέποντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα και γενικότερα την Αθήνα σε μαγνήτη διεθνών κεφαλαίων.

Το 2026, οι αποδόσεις σε αυτές τις προνομιακές τοποθεσίες (prime locations) κυμαίνονται σταθερά μεταξύ 3,5% και 5,5%— ένα ποσοστό ικανοποιητικό για πολυτελή επενδυτικά ακίνητα (luxury assets) σε παγκόσμιο επίπεδο— την ίδια στιγμή που πολλές αγορές υποφέρουν από υψηλή μεταβλητότητα και αυξημένο ρίσκο χώρας (country risk).

Στην ανάλυση της Premier Realty (https://www.premier-realty.gr) επισημαίνεται ότι για τον επενδυτή πολύ υψηλής καθαρής θέσης (Ultra-High-Net-Worth Individual-UHNWI), η Αθήνα προσφέρει το σπάνιο πλεονέκτημα της κεφαλαιακής υπεραξίας σε συνδυασμό με ένα «σκληρό» νόμισμα, μετατρέποντας το ακίνητο από μια απλή επένδυση σε έναν ασφαλή «κουμπαρά» αξίας στην καρδιά της Μεσογείου. Στην ανάλυση της Premier Realty αναφέρονται επίσης τα ακόλουθα:

1. Από το ρίσκο στη σιγουριά: Η φυγή κεφαλαίων από τη Μέση Ανατολή προς το ελληνικό real estate

Η δυναμική της ελληνικής αγοράς το 2026 εδράζεται σε μια θεμελιώδη διαφορά: την προβλεψιμότητα. Ενώ παραδοσιακές αγορές της ευρύτερης περιοχής αντιμετωπίζουν προκλήσεις ασφαλείας ή οικονομική αβεβαιότητα, η Ελλάδα εκπέμπει ένα σπάνιο αίσθημα θεσμικής σταθερότητας.

Ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, εγγυάται ένα σταθερό κράτος δικαίου, γεγονός που μεταφράζεται σε πιο θωρακισμένες αποδόσεις για τα πολυτελή ακίνητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας και των Βορείων Προαστίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική αγορά λειτουργεί ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, προσελκύοντας σημαντικές ροές κεφαλαίων από τρεις κρίσιμες χώρες:

• Τουρκία: Με τον πληθωρισμό να κινείται σε επίπεδα άνω του 30% και τη λίρα υπό διαρκή πίεση, η Ελλάδα προσφέρει το «καταφύγιο» του ευρώ. Οι Τούρκοι επενδυτές αποτελούν πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα αγοραστών στην Αθήνα.

• Ισραήλ: Οι επενδύσεις κατέγραψαν άνοδο 22% το τελευταίο έτος, με το συνολικό ύψος τοποθετήσεων να ξεπερνά το 1,2 δισ. ευρώ. Οι Ισραηλινοί αγοραστές εστιάζουν σε ολόκληρα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας και σε παραθαλάσσιες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών.

• Ιράν: Παρατηρείται σημαντική αύξηση ενδιαφέροντος, με τους Ιρανούς επενδυτές να αξιοποιούν το πρόγραμμα Golden Visa για προστασία κεφαλαίων και πρόσβαση στην Ευρωζώνη.

2. Η αμερικανική κυριαρχία στα πολυτελή ακίνητα: Το «dollar power» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Πέρα από το γεωπολιτικό καταφύγιο της Μέσης Ανατολής, το 2026 σηματοδοτεί και την ενίσχυση της παρουσίας επενδυτών από τις ΗΠΑ στην αγορά υπερπολυτελών ακινήτων.

Οι Αμερικανοί επενδυτές αποτελούν πλέον την πιο δυναμική ομάδα στην κατηγορία ακινήτων άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας κυρίως σε:

• επώνυμες κατοικίες με υπηρεσίες (branded residences)

• μεγάλες παραθαλάσσιες βίλες (estate villas)

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές από πλευράς σχέσης αξίας προς τιμή (value for money-VFM) σε σύγκριση με αγορές όπως το Μαϊάμι ή η Γαλλική Ριβιέρα.

Η ισχύς του δολαρίου και η αναζήτηση ποιοτικών «περιουσιακών στοιχείων τρόπου ζωής» (lifestyle assets) σε ένα σταθερό περιβάλλον έχουν καταστήσει τους Αμερικανούς κυρίαρχους και στις αγορές υπό κατασκευή (off-plan) κατοικιών υψηλής αρχιτεκτονικής.

Για αυτούς, η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον εναλλακτική λύση («plan B»), αλλά μια μόνιμη επιλογή εγκατάστασης στην Ευρώπη («home away from home»).

3. Μετατόπιση κεφαλαίων από την Κεντρική Ευρώπη

Με το κόστος ζωής και τη φορολογία να αυξάνονται στις βόρειες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η Αθήνα προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα ποιότητας ζωής και κόστους (lifestyle arbitrage).

Το 2026 καταγράφεται αυξημένη εισροή ψηφιακών νομάδων (digital nomads) και συνταξιούχων υψηλού εισοδήματος (high-income retirees) από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σκανδιναβία.

Παρά τις αυξήσεις τιμών, η ελληνική αγορά παραμένει σχετικά υποτιμημένη σε σύγκριση με πόλεις όπως το Παρίσι ή το Βερολίνο.

-Η Αθήνα ως νέο διεθνές επενδυτικό κέντρο της Μεσογείου

Σύμφωνα με την Κορίνα Σαΐα, το 2026 η Αττική δεν αποτελεί πλέον μια περιφερειακή αγορά, αλλά έναν διεθνή επενδυτικό προορισμό.

Η ελκυστικότητα του ελληνικού πολυτελούς real estate δεν περιορίζεται στις ετήσιες αποδόσεις, αλλά ενισχύεται από τη σπανιότητα των ποιοτικών ακινήτων και τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση των υποδομών.

Η γεωπολιτική σταθερότητα, το ευρώ ως ισχυρό νόμισμα και η θεσμική θωράκιση της χώρας ενισχύουν τη θέση των ελληνικών ακινήτων ως αξιόπιστων επενδυτικών επιλογών.

Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, η Αθήνα διαμορφώνεται ως ένας ασφαλής λιμένας, όπου το κεφάλαιο μπορεί να διατηρήσει και να ενισχύσει την αξία του. Για τον σύγχρονο επενδυτή, το ερώτημα δεν είναι πλέον γιατί Ελλάδα, αλλά πότε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ