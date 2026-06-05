Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο οι άνεργοι στη χώρα μας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η ανεργία «σκαρφάλωσε» στο 10,6%, ενώ το τελευταίο τρίμηνο του 2025 ήταν στο 8,3%. Αλλά σε σύγκριση και με το αντίστοιχο περσινό είναι πάλι αυξημένο αφού είχε διαμορφωθεί στο 10,4%.

Ο συνολικός αριθμός των ανέργων άγγιξε τα 508.401 άτομα, καταγράφοντας άλμα 28,7% σε τριμηνιαία βάση και αύξηση 4,2% σε ετήσια, με τη δεξαμενή των μακροχρόνια ανέργων να παραμένει ιδιαίτερα διογκωμένη, καθώς αριθμεί περίπου 249.000 άτομα.

Οι ανισότητες

Η κατανομή της ανεργίας αναδεικνύει έντονες έμφυλες, ηλικιακές και γεωγραφικές ανισότητες.

Οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα με το ποσοστό τους να φτάνει στο 13,9% έναντι 7,9% των ανδρών.

Ηλικιακά, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη για τη νέα γενιά, καθώς οι ηλικίες 15-19 ετών καταγράφουν αρνητική πρωτιά με 35%, ακολουθούμενες από την ομάδα 20-24 ετών με 23,8%.

Στις παραγωγικές ηλικίες τα ποσοστά αποκλιμακώνονται σταδιακά, με την ομάδα 25-29 ετών στο 17,4%, τους 30-44 ετών στο 10,7%, τους 45-64 ετών στο 7,9% και τους άνω των 65 ετών στο 6,1%.

Η περιφερειακή κατανομή και η εποχικότητα

Σε περιφερειακό επίπεδο, η εποχικότητα της οικονομίας αποτυπώνεται ανάγλυφα στα υψηλά ποσοστά του Νοτίου Αιγαίου (29,9%) και των Ιονίων Νήσων (23,6%), τα οποία ακολουθεί η Δυτική Ελλάδα με 13,1%.

Στις υπόλοιπες θέσεις βρίσκονται η Κεντρική Μακεδονία (12,2%), η Ήπειρος (12%), η Δυτική Μακεδονία (11,9%), η Κρήτη (11,9%), η Θεσσαλία (10,3%), η Πελοπόννησος (10,3%), η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (9,9%), η Αττική (8,1%), η Στερεά Ελλάδα (6,4%) και το Βόρειο Αιγαίο (6%).

Καμία τύχη για τους συμβασιούχους

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ανέργων δείχνουν ότι ο κύριος λόγος απώλειας της εργασίας τους ήταν η λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (41,3%), ενώ το 18,6% αφορά «νέους ανέργους» χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

Παράλληλα, το 49% του συνόλου αναζητά δουλειά για έναν χρόνο ή περισσότερο, με τη μεγάλη πλειονότητα (61,2%) να έχει ολοκληρώσει έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 16,8% των ανέργων δηλώνει πως δεν είναι εγγεγραμμένο στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ενώ μόλις το 23% λαμβάνει κάποιο επίδομα ή βοήθημα.

Στον αντίποδα, ο αριθμός των απασχολουμένων διαμορφώθηκε σε 4.272.151 άτομα, σημειώνοντας κάμψη 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά ενίσχυση 1,3% σε ετήσια βάση.

Η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων είναι μισθωτοί (71,9%), ενώ το 18% δραστηριοποιείται ως αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό.

Η ευέλικτη εργασία υποχώρησε, με τη μερική απασχόληση να περιορίζεται στο 5,2% (μείωση 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 11% σε σχέση με πέρυσι) και την προσωρινή εργασία στο 7,3% (πτώση 20,1% σε τριμηνιαία και 2,3% σε ετήσια βάση).

Όσον αφορά τα επαγγέλματα, οι «Επαγγελματίες» (23,3%) και οι «Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές» (21,9%) συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο όγκο του εργατικού δυναμικού.

Σε τριμηνιαία βάση, η κατηγορία των Επαγγελματιών κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση (3,5%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση εμφάνισαν τα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (-7,5%). Σε ετήσια βάση, εντυπωσιακή άνοδο σημείωσαν οι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (+13,9%), ενώ στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη συρρίκνωση υπέστησαν οι ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς (-9,9%).

Υπερβολικός ο χρόνος εργασίας στην Ελλάδα

Σχετικά με τον χρόνο εργασίας, το 52,2% των απασχολουμένων δούλεψε 40-47 ώρες κατά την εβδομάδα αναφοράς, ενώ το 14,9% ξεπέρασε τις 48 ώρες.

Το 74% των εργαζομένων κινήθηκε εντός των συνήθων ωρών του, με ένα 5,8% να εκφράζει την επιθυμία για περισσότερες ώρες εργασίας.

Επιπλέον, το 1,8% αποτελείται από υποαπασχολούμενους μερικής απασχόλησης που είναι άμεσα διαθέσιμοι να αυξήσουν το ωράριό τους, ενώ μόλις το 1,3% διατηρεί παραπάνω από μία δουλειά.

Το προφίλ των ανέργων

Τέλος, ο πληθυσμός που βρίσκεται εκτός εργατικού δυναμικού (άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθε σε 4.211.638 άτομα, εκ των οποίων τα 2.958.916 είναι κάτω των 75 ετών, αριθμός μειωμένος κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι.

Στην ηλικιακή ομάδα 15-74 ετών, το 47,3% των ατόμων εκτός αγοράς εργασίας δεν έχει εργαστεί ποτέ, ενώ το 28,1% έχει απέχει από την εργασία για πάνω από 8 χρόνια.

Για όσους εργάστηκαν την τελευταία οκταετία, οι βασικοί λόγοι διακοπής ήταν η συνταξιοδότηση (59,8%) και η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου (18,6%).

Η τάση αδράνειας είναι ισχυρή, καθώς το 93,3% δηλώνει ρητά ότι δεν επιθυμεί να εργαστεί, την ώρα που ένα 1,4% αναζητά εργασία χωρίς να είναι άμεσα διαθέσιμο και ένα 2,5% είναι άμεσα διαθέσιμο αλλά δεν βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης.