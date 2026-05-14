Η παγκόσμια αγορά smartphones μπορεί να εμφάνισε αύξηση εσόδων το πρώτο τρίμηνο του 2026, ωστόσο αυτή δεν προήλθε από αύξηση του όγκου των πωλήσεων.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της Counterpoint Research, η αγορά θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό πίεση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, ενώ ουσιαστική επιστροφή σε αναπτυξιακή τροχιά αναμένεται μόνο προς τα τέλη του 2027.

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, παρά τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση στις αποστολές συσκευών, τα έσοδα της αγοράς αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026, φθάνοντας τα 117 δισ. δολάρια.

Η άνοδος αυτή δεν προήλθε από αύξηση όγκου πωλήσεων, αλλά από τη στροφή της αγοράς προς ακριβότερες συσκευές και από τις ανατιμήσεις που έκαναν οι κατασκευάστριες εταιρείες, σε μια προσπάθεια να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Δεν είναι τυχαίο ότι το μέσο έσοδο ανά συσκευή αυξήθηκε κατά 12% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε ιστορικό υψηλό πρώτου τριμήνου, στα 399 δολάρια. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη βαθύτερη μεταμόρφωση της αγοράς smartphones: η ανάπτυξη δεν προέρχεται πλέον από τη μαζική διάθεση φθηνών συσκευών, αλλά από την ενίσχυση της premium κατηγορίας.

Τι δείχνουν τα στοιχεία των εταιρειών

Μεγάλη κερδισμένη στο πρώτο τρίμηνο ήταν η Apple, η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των πέντε κορυφαίων brands. Τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση, ενώ η εταιρεία σημείωσε το υψηλότερο πρώτο τρίμηνο στην ιστορία της. Παράλληλα, για πρώτη φορά η Apple βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς σε επίπεδο αποστολών κατά το πρώτο τρίμηνο, εξασφαλίζοντας μερίδιο 21%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Samsung, η οποία διατήρησε μερίδιο 18% στα έσοδα της αγοράς, ενώ οι αποστολές της αντιστοιχούσαν στο 21% της παγκόσμιας αγοράς. Αν και οι συνολικές αποστολές παρέμειναν στάσιμες, η Samsung πέτυχε αύξηση εσόδων κατά 4%, υποστηριζόμενη από την άνοδο του μέσου εσόδου ανά συσκευή και τη θετική πορεία της σειράς Galaxy S26.

Στον αντίποδα, η Xiaomi κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μεγάλων brands. Οι αποστολές της μειώθηκαν κατά 19% και τα έσοδα κατά 18%, καθώς η ισχυρή παρουσία της στις χαμηλές και μεσαίες κατηγορίες την εξέθεσε περισσότερο στις αυξήσεις κόστους και στις πιέσεις ζήτησης.