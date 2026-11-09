Σταθεροποιητικές τάσεις και σαφή περιορισμό των αρχικών πιέσεων εμφάνισε η ελληνική αγορά Τεχνολογίας και Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών (Tech & Durables) κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, με τη συνολική της αξία να διαμορφώνεται στα 2,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της εταιρείας ερευνών NIQ, ο κλάδος κατέγραψε ήπια υποχώρηση της τάξης του 1,3% σε αξία και 2,6% σε όγκο πωλήσεων συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτυπώνει μια αξιοσημείωτη βελτίωση σε σχέση με την εικόνα του πρώτου πενταμήνου, όταν η αξία της αγοράς υποχωρούσε κατά 2,9% και ο όγκος κατά 3%.

Επιπλέον, σε μακροπρόθεσμη βάση σύγκρισης, ο τομέας διατηρεί ισχυρή παρακαταθήκη, με τον τζίρο του εννεαμήνου να κινείται κατά 38,8% υψηλότερα από τα προπανδημικά επίπεδα του 2019.

Ανοδική τροχιά σε τηλεπικοινωνίες και καταναλωτικά ηλεκτρονικά

Η δυναμική της αγοράς εξελίσσεται με δύο ταχύτητες, όπου οι παραδοσιακά ισχυροί πυλώνες λειτουργούν αντισταθμιστικά στις απώλειες άλλων τομέων. Οι Τηλεπικοινωνίες, που αποτελούν το 32,4% της συνολικής αξίας του κλάδου, σημείωσαν άνοδο 2,1% σε τζίρο έναντι του 2025, παρότι ο αριθμός των τεμαχίων μειώθηκε κατά περίπου 10%. Η έντονη αυτή απόκλιση επιβεβαιώνει την τάση των καταναλωτών να στρέφονται προς συσκευές υψηλότερης αξίας και τεχνολογικής στάθμης.

Θετικό ήταν το πρόσημο και στα Consumer Electronics, με αύξηση 4,7% που τροφοδοτήθηκε από το ευνοϊκό momentum του καλοκαιριού και το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ εξαιρετική δυναμική εμφάνισε ο φωτογραφικός εξοπλισμός με άλμα 12,1%.

Ανθεκτικότητα στις οικιακές συσκευές με δύο διαφορετικές τάσεις

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε και η κατηγορία των οικιακών συσκευών, εμφανίζοντας ωστόσο διαφορετικά χαρακτηριστικά ανά υποκατηγορία. Στις Μεγάλες Οικιακές Συσκευές σημειώθηκε αύξηση 1,6% σε αξία και περίπου 3% σε όγκο, υποδηλώνοντας μια σαφή προτίμηση του αγοραστικού κοινού προς πιο προσιτά και οικονομικά μοντέλα.

Στον αντίποδα, οι Μικρές Οικιακές Συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα προϊόντα οικιακής άνεσης (Home Comfort), ενισχύθηκαν κατά 5,7% σε αξία και περίπου 2% σε τεμάχια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για μικροσυσκευές καθημερινής χρήσης.

Πιέσεις σε πληροφορική, κλιματισμό και εξοπλισμό camping

Στον αντίποδα, σημαντικές απώλειες κατέγραψε ο τομέας IT & Office Equipment, υποχωρώντας κατά 10,3% σε αξία και περίπου 9% σε τεμάχια.

Η κάμψη αυτή αποδίδεται στο αυξημένο κόστος των εξαρτημάτων, αλλά και στις αλλαγές που επιφέρει η ταχύτερη ενσωμάτωση δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης στους υπολογιστές, γεγονός που επηρεάζει τις καταναλωτικές αποφάσεις.

Παράλληλα, οι ηπιότερες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού περιόρισαν αισθητά τη ζήτηση για κλιματιστικά, με την κατηγορία Air Condition να χάνει 13,5% σε αξία και περίπου 9% σε όγκο. Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε ο εξοπλισμός σπορ και κάμπινγκ, καταγράφοντας απώλειες 19,9% σε τζίρο και 19% σε τεμάχια.

Κρίσιμο το στοίχημα του τελευταίου τριμήνου

Με τις απώλειες του εννεαμήνου να έχουν περιοριστεί, το ενδιαφέρον του εμπορικού κόσμου στρέφεται πλέον στο παραδοσιακά ισχυρό τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η έναρξη της σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, η περίοδος των προωθητικών ενεργειών της Black Friday και η εορταστική αγορά των Χριστουγέννων συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος του ετήσιου τζίρου και αναμένεται να καθορίσουν οριστικά εάν η ελληνική αγορά τεχνολογίας θα κλείσει το 2026 με θετικό πρόσημο.