Ασταμάτητη η αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζει να διαταράσσει την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Τα καύσιμα έχουν πάρει φωτιά και στη χώρα μας και όλα δείχνουν ότι οι αυξήσεις ήλθαν για να μείνουν επί μακρόν. Αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνονται σε δυσβάστακτα ύψη για οδηγούς, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η αβεβαιότητα αυτή οδήγησε την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας εντός της ημέρας έως και τα 102,64 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε στα 97,72 δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι το Μπρεντ καταγράφει άνοδο της τάξης του 70% από τις αρχές του έτους, παραμένει κάτω από την κορυφή των 126 δολαρίων που είχε αγγίξει τον Απρίλιο.

Τι τροφοδοτεί το ράλι διαρκείας

Αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέπεμψε μηνύματα για τερματισμό των επιχειρήσεων αμέσως μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι ανώτατοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο η σύγκρουση να διαρκέσει έως και το 2029.

Ωστόσο, η σταδιακή αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα και η αναζωπύρωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ, όπου τα τάνκερ βρίσκονται στο στόχαστρο των αντιμαχόμενων πλευρών, επαναφέρουν τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ακόμη εντονότερη είναι η πίεση στη φυσική αγορά, με τον δείκτη Dated Brent να αγγίζει τα 114 δολάρια το βαρέλι λόγω της αυξημένης ζήτησης από την Ασία.

Παράλληλα, οι ανατιμήσεις έχουν περάσει άμεσα στην αντλία, με τη λιανική τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ να προσεγγίζει τα 6 δολάρια το γαλόνι, τη βενζίνη να καταγράφει υψηλά ρεκόρ και τα ευρωπαϊκά συμβόλαια ντίζελ να πλησιάζουν τα 200 δολάρια σε ισοδύναμο βαρελιού.

Καθώς οι τιμές των καυσίμων εκτινάσσονται, το ζήτημα της ενέργειας μετατρέπεται σε μείζον πολιτικό και εκλογικό πρόβλημα για τις κυβερνήσεις.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς εμπορευμάτων, η μελλοντική πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί άμεσα από το αν οι στρατιωτικές εξελίξεις θα προκαλέσουν νέες, ουσιαστικές διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.