Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) αναθεώρησε εκ νέου προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το 2026 στην πρόσφατη μηνιαία αναφορά του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο Οργανισμός επισημαίνει τον «σημαντικό αντίκτυπο» του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην αγορά, ο οποίος επηρεάζει δραματικά και τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, ο ΔΟΕ αναμένει πλέον ότι η παγκόσμια ζήτηση θα μειωθεί φέτος κατά 1,1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα.

Η πτώση αυτή είναι σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη που προβλεπόταν τον περασμένο μήνα, όταν υπήρχαν ακόμη προσδοκίες για επάνοδο στα φυσιολογικά επίπεδα ήδη από τον Ιούνιο.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι παραδόσεις πετρελαίου το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σημειώνουν πτώση σχεδόν 5% σε ετήσια βάση, εξαιτίας της αύξησης των τιμών του καυσίμου και των δυσκολιών εφοδιασμού. Αυτή η τρίμηνη υποχώρηση των παραδόσεων αποτελεί την πρώτη που καταγράφεται από το 2020.

Παράλληλα, παρά τη σημαντική μείωση της ζήτησης, τα αποθέματα εξακολουθούν να φθίνουν με ρυθμό ρεκόρ. Η μείωση αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), των οποίων τα αποθέματα άγγιξαν τα χαμηλότερα επίπεδά τους από το 1990.

Είναι ενδεικτικό ότι τα παγκόσμια αποθέματα που παρακολουθούνται μειώθηκαν κατά περισσότερο από 220 εκατομμύρια βαρέλια συνολικά κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Στον αντίποδα, η πρόσφατη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην άρση του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ —απ’ όπου διέρχεται το 20% των παγκόσμιων ροών— εκτιμάται ότι ανοίγει τον δρόμο για την επανάληψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ο ΔΟΕ προειδοποιεί ότι παραμένουν επιχειρησιακοί και πολιτικοί περιορισμοί που εγκυμονούν κινδύνους για τις προοπτικές, με αποτέλεσμα να μην προβλέπεται ουσιαστική ανάκαμψη της ζήτησης ή της προσφοράς πριν από το 2027.

Για το επόμενο έτος, ο Οργανισμός κάνει λόγο για μια «μέτρια» αύξηση της ζήτησης κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα, η οποία όμως θα συνοδευτεί από μια μεγάλη ανάκαμψη της προσφοράς κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να φέρει μια καλοδεχούμενη ανάπαυλα στην αγορά πετρελαίου και να προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την αναπλήρωση των χαμένων αποθεμάτων.