Σε αναθεώρηση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,7% του ΑΕΠ για το 2025, έναντι αρχικού στόχου 3,6% του ΑΕΠ που είχε προβλεφθεί προ μηνός στο Προσχέδιο, προχωρά ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026, όπως προκύπτει από την Γνώμη την οποία ανακοίνωσε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων που βασίζεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2026 (ΚΠ 2026) και κρίνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού είναι συμβατό με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Όπως επισημαίνει «η έως τώρα εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2025, η πρόσφατη αναθεώρηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και οι φθινοπωρινές προβλέψεις της ΕΕ αποτυπώνουν μια συνεπή εικόνα των δημοσιονομικών μεγεθών του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026.

Για το 2025, ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2026 προχωρά σε αναθεώρηση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,7% του ΑΕΠ, έναντι 3,6% του ΑΕΠ που είχε προβλεφθεί στο Προσχέδιο Κρατικός Προϋπολογισμός 2026 και έναντι 2,4% του ΑΕΠ του Κρατικού Προϋπολογισμού 2025.

Η επίτευξη του αναθεωρημένου στόχου κρίνεται εφικτή, και εξαρτάται από την ανθεκτικότητα των εσόδων, την αποτελεσματική συγκράτηση των δαπανών και την απουσία απρόβλεπτων δημοσιονομικών πιέσεων που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την πορεία του προϋπολογισμού», τονίζει.

Μακροοικονομικές και Δημοσιονομικές Εκτιμήσεις υπό αυξημένη αβεβαιότητα

Στη Γνώμη του επί του νέου Κρατικού Προϋπολογισμού το ΕΔΣ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,2% για το 2025 και 2,3% για το 2026, σε ευθυγράμμιση με την Γνώμη του για το Προσχέδιο του Κρατικού προϋπολογισμού το οποίο προβλέπει Ανάπτυξη 2,4% το 2026 και 2,2% για εφέτος.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του όμως, «οι προβλέψεις τόσο του ΕΔΣ όσο και του ΚΠ 2026 καταρτίζονται σε περιβάλλον έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, ασαφείς εμπορικές πολιτικές, φυσικές κρίσεις, δημογραφικές προκλήσεις.

Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 3,7% του ΑΕΠ το 2025 και στο 2,8% το 2026.

Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται πλεονασματικό το 2025 (0,6% του ΑΕΠ) και οριακά ελλειμματικό το 2026 (-0,2% του ΑΕΠ), ενώ η καθοδική πορεία του δημόσιου χρέους διατηρείται, αντανακλώντας την συνεχή επαγρύπνηση στη συνεπή δημοσιονομική πολιτική.

Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις του ΚΠ 2026 ευθυγραμμίζονται με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Παρά την υπέρβαση των ετήσιων ορίων αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών, οι σωρευτικές μεταβολές παραμένουν εντός των ορίων του ΜΔΣ 2025-2028.

Η σταθερή συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους συνιστά αναγκαία συνθήκη όχι μόνο για την αποφυγή αποκλίσεων, αλλά για τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, της μακροοικονομικής σταθερότητας και τη στήριξη διατηρήσιμης αναπτυξιακής πορείας.

Τέλος, η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων λειτουργεί ως κρίσιμο όχημα για την αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών διαταράξεων με δυνητικά υψηλό οικονομικό αντίκτυπο. Κύριοι στόχοι παραμένουν η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών».

Η λεπτομερής ανάλυση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων θα περιληφθεί στην προσεχή εξαμηνιαία Έκθεση του ΕΔΣ.

Πηγή: ΑΠΕ