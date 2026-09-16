Σε αναπροσαρμογή των τιμών για τις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και για τον χρόνο αναμονής, προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά από διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών ταξί.

Η νέα τιμολόγηση θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας (και αντίστροφα) διαμορφώνεται στα 50 ευρώ για την ημερήσια ζώνη, ενώ κατά τις νυχτερινές ώρες (00:00 έως 05:00) η τιμή ορίζεται στα 65 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη, η σταθερή διαδρομή προς και από το αεροδρόμιο σημειώνει σημαντική αύξηση, καθώς διαμορφώνεται στα 38 ευρώ, έναντι των 28 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, η ωριαία χρέωση για τον χρόνο αναμονής του οχήματος αναπροσαρμόζεται στα 20 ευρώ ανά ώρα, από τα 15 ευρώ που ήταν η προηγούμενη τιμή.

Σύμφωνα με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), η αναπροσαρμογή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την οικονομική βιωσιμότητα των επαγγελματιών, καθώς το λειτουργικό κόστος (καύσιμα, συντήρηση, ασφάλιση, φορολογία) έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια.

Το ΣΑΤΑ σημειώνει πάντως πως η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί αναγνώριση της πραγματικότητας που βιώνει ο κλάδος, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν κλείνει ο κύκλος των διεκδικήσεων για ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας στην Αττική.