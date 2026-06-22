Το πρόβλημα της ασφαλιστικής απάτης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο διαχρονικά ζητήματα για την εγχώρια και διεθνή ασφαλιστική αγορά, με το οικονομικό και κοινωνικό της αποτύπωμα να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία, εμπεριστατωμένη έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) που διεξήχθη ανάμεσα στις εταιρίες-μέλη της, κατά τη διετία 2023-2024 εξακριβώθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 13.024 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης.

Η συνολική οικονομική διάσταση του φαινομένου για το συγκεκριμένο διάστημα εκτιμάται στα 22 εκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ακόμη πιο αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου και πρόληψης.

Το φαινόμενο, το οποίο ορίζεται ως κάθε σκόπιμη προσπάθεια εξαπάτησης μιας ασφαλιστικής εταιρίας με στόχο την είσπραξη παράνομων αποζημιώσεων, εκδηλώνεται με ποικίλες μορφές: από ψευδείς ή διογκωμένες δηλώσεις ατυχημάτων και υπερκοστολογήσεις, μέχρι πλαστά παραστατικά, σκηνοθετημένα περιστατικά και εσκεμμένη απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων υγείας ή περιουσίας.

Η οικονομική αποτίμηση στη διετία

Η κατανομή των εξακριβωμένων περιπτώσεων δείχνει ξεκάθαρα ότι ο κλάδος Αυτοκινήτων εξακολουθεί να σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος του προβλήματος, συγκεντρώνοντας τη μερίδα του λέοντος τόσο σε πλήθος περιστατικών όσο και σε οικονομική ζημιά.

Από το σύνολο των 13.024 εξακριβωμένων περιπτώσεων της διετίας, οι 8.017 αφορούσαν τον κλάδο Αυτοκινήτων με το αντίστοιχο οικονομικό αποτύπωμα να φτάνει τα 16,2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι υπόλοιπες 5.007 περιπτώσεις εντοπίστηκαν στους κλάδους εκτός Αυτοκινήτων, με τη συνολική τους ζημιά να αγγίζει περίπου τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Εξετάζοντας αναλυτικά τα δεδομένα ανά ασφαλιστικό αντικείμενο για τη διετία 2023-2024, ο κλάδος της Υγείας αναδεικνύεται ως ο δεύτερος πιο επιβαρυμένος σε συχνότητα, με συνολικά 4.079 εξακριβωμένες περιπτώσεις απάτης, οι οποίες προκάλεσαν οικονομικό αντίκτυπο ύψους 2,17 εκατομμυρίων ευρώ (1,6 εκατ. ευρώ το 2023 και 571 χιλιάδες ευρώ το 2024).

Ακολουθεί ο κλάδος των ασφαλίσεων Ζωής, όπου επιβεβαιώθηκαν 437 περιπτώσεις (408 το 2023 και 29 το 2024), με τη συνολική οικονομική διάσταση να διαμορφώνεται στις 303 χιλιάδες ευρώ (271 χιλιάδες ευρώ το 2023 και 32 χιλιάδες ευρώ το 2024).

Στις ασφαλίσεις Περιουσίας, οι ερευνητές της αγοράς εξιχνίασαν 334 απατηλές απαιτήσεις (160 το 2023 και 174 το 2024), οι οποίες κόστισαν στις εταιρίες 1,65 εκατομμύρια ευρώ (787 χιλιάδες ευρώ το 2023 και 868 χιλιάδες ευρώ το 2024).

Τέλος, στους λοιπούς κλάδους ζημιών καταγράφηκαν 157 περιπτώσεις (78 το 2023 και 79 το 2024), με το οικονομικό τους αποτύπωμα να αγγίζει τα 1,69 εκατομμύρια ευρώ (1,1 εκατ. ευρώ το 2023 και 592 χιλιάδες ευρώ το 2024), ολοκληρώνοντας έτσι τη συνολική εικόνα των 22 εκατομμυρίων ευρώ της ελληνικής αγοράς.

Κλάδος Αυτοκινήτων: Ρεκόρ ερευνών και αύξηση του μέσου κόστους

Ο κλάδος των οχημάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι εξωτερικές πιέσεις της τελευταίας διετίας —όπως ο πληθωρισμός της μετά-Covid εποχής, η ενεργειακή κρίση και η γενικότερη οικονομική στενότητα— εκτιμάται από τις εταιρίες ότι αύξησαν την έκθεσή τους στην παραβατικότητα.

Το 2023 ξεκίνησαν έρευνες για 12.227 ύποπτες περιπτώσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2% το 2024 φτάνοντας τις 12.466, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί από το 2011. Παρά το γεγονός ότι οι τελικά εξακριβωμένες περιπτώσεις μειώθηκαν από 4.706 το 2023 (ποσοστό 38% επί των ερευνών) σε 3.311 το 2024 (ποσοστό 27%), η μέση επιβάρυνση ανά περιστατικό κατέγραψε άνοδο.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης οικονομικής διάστασης ανά στατιστική περίπτωση διαμορφώθηκε από 1.912 ευρώ το 2023 σε 2.171 ευρώ το 2024, αποδεικνύοντας ότι οι απατηλές απαιτήσεις έγιναν πιο «τσουχτερές».

Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης (2.071 περιπτώσεις στη διετία με κόστος που ξεπέρασε τα 6,4 εκατ. ευρώ), ενώ συχνό φαινόμενο ήταν και η ανάκληση δήλωσης ή παραίτηση από την απαίτηση μετά την έναρξη της έρευνας από την εταιρία (1.206 περιπτώσεις).

Οι Κυριότερες Μορφές και «Καμπανάκια» Απάτης στο Αυτοκίνητο:

Σκηνοθετημένα ατυχήματα, αντιστροφή υπαιτιότητας ή ψευδείς δηλώσεις.

Προϋπάρχουσες ή ασύμβατες ζημιές σε σχέση με τις συνθήκες του ατυχήματος.

Ζημιές χωρίς επαφή μεταξύ των εμπλεκόμενων οχημάτων ή υπερτιμολογήσεις συνεργείων.

Δηλώσεις ατυχημάτων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη του συμβολαίου ή αμέσως μετά την επέκταση των καλύψεων.

Τι συμβαίνει εκτός του κλάδου Αυτοκινήτων

Στους υπόλοιπους κλάδους, οι μακροοικονομικές συνθήκες και η κλιματική κρίση δεν φάνηκε να μεταβάλλουν δραματικά τη συνολική έκθεση στην απάτη, όμως οι επιμέρους τάσεις παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις.

Στις ασφαλίσεις Υγείας, οι οποίες συγκεντρώνουν σημαντικό μερίδιο, οι κύριες μορφές απάτης εντοπίζονται στις ψευδείς δηλώσεις, την απόκρυψη προϋπαρχουσών ασθενειών ή βεβαρημένου ιατρικού ιστορικού και την τεχνητή υπερκοστολόγηση τιμολογίων.

Αντίθετα, στις ασφαλίσεις Περιουσίας χτύπησε ένα μικρό καμπανάκι κινδύνου, καθώς το 2024 καταγράφηκε αύξηση 8,8% στα περιστατικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος και παράλληλη αύξηση του οικονομικού αντικτύπου, με βασικές μεθόδους τις δόλιες ενέργειες, τα σκηνοθετημένα συμβάντα και την υπερτιμολόγηση των ζημιών.

Τέλος, στους λοιπούς κλάδους ζημιών έκαναν την εμφάνισή τους και περιπτώσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος, μέσω της χρήσης πλαστών ή κλεμμένων ψηφιακών ταυτοτήτων.

Ο κοινωνικός αντίκτυπος και η άμυνα των εταιριών

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ξεκαθαρίζει ότι η ασφαλιστική απάτη δεν αποτελεί ένα «ανώδυνο» έγκλημα που πλήττει μόνο τα ταμεία των επιχειρήσεων.

Στην πραγματικότητα, υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρου του ασφαλιστικού συστήματος και αυξάνει τεχνητά το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων. Αυτό το επιπλέον κόστος μετακυλίεται νομοτελειακά στους ίδιους τους καταναλασφάλιστους μέσω των ασφαλίστρων, πράγμα που σημαίνει ότι ο συνεπής και ειλικρινής ασφαλισμένος καλείται τελικά να πληρώσει «τη νύφη» για τις παραβατικές συμπεριφορές τρίτων.

Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης, Κάρολος Σαΐας, η θωράκιση της αγοράς αποτελεί μονόδρομο.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες επενδύουν πλέον συστηματικά στην αναβάθμιση των εσωτερικών τους διαδικασιών, αξιοποιώντας εξελιγμένα ψηφιακά εργαλεία, βάσεις δεδομένων και στατιστικά μοντέλα για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων μοτίβων.

Παράλληλα, η ενισχυμένη ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των εταιριών της ελληνικής αγοράς λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για το σύνολο των πολιτών, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την κοινωνική δικαιοσύνη του ασφαλιστικού θεσμού.