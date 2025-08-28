Μέσα στο 2025 αναμένεται να εκκινήσει ο διαγωνισμός για τη Μαρίνα της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην αρχή του 2026 θα παραδοθεί στη Βουλή η μελέτη για την αξιοποίηση του Κυβερνείου, γνωστού και ως Παλατάκι, ώστε να ακολουθήσει η υλοποίηση, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου.

Τόνισε, δε, ότι οι κινήσεις του φορέα στην πόλη, τόσο για την αναβάθμιση υποδομών, όσο και για τις αναπλάσεις, είναι όλες δρομολογημένες, «με ημερομηνίες που ξεκινάνε από τώρα και για τον επόμενο έναν χρόνο».

Μιλώντας σήμερα στην ειδική εκδήλωση για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Παπαχρήστου αναφέρθηκε ακόμη στα έργα της 6ης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, της αναβάθμισης του νέου σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, του πρώην στρατοπέδου Γκόνου, αλλά και του «πρότζεκτ της ΔΕΘ», για το οποίο περιορίστηκε να πει πως «είναι μια πνοή να δρομολογηθεί», παραπέμποντας στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στα έργα υποδομής στον τομέα της υγείας, συνολικά 14 παρεμβάσεις σε νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη και άλλα 12 έργα στην περιφέρεια, που αναμένεται να ολοκληρωθούν στο επόμενο εξάμηνο.

Αναλυτικά, αφού υπενθύμισε ότι το Υπερταμείο «παρεμβαίνει» σε τρία πεδία στη Θεσσαλονίκη -αναβάθμιση υποδομών, ανάπλαση και αξιοποίηση εμβληματικών χώρων και υποστήριξη δημόσιας υγείας- ο κ. Παπαχρήστου παρουσίασε τις κυριότερες παρεμβάσεις:

* Ως προς την 6η προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, υποστήριξε ότι χωρίς την καταλυτική συμβολή του Υπερταμείου «δεν θα είχαν ξεκινήσει τα πρόδρομα έργα» και υπενθύμισε πως στόχος είναι η ολοκλήρωση των εργασιών σε 36 μήνες.

* Σχετικά με τη Μαρίνα της Καλαμαριάς, στην οποία διευκρίνισε πως υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, είπε πως ήδη έχει γίνει η μελέτη, καθώς και ήπιες παρεμβάσεις, ενώ ο διαγωνισμός, τον οποίο χαρακτήρισε ως «σημαντικό», θα ξεκινήσει εντός του 2025.

* Για τη δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, είπε πως αποτελεί τεράστιο έργο αιχμής, πολύ κοντά στο λιμάνι, την Εγνατία Οδό και στον σιδηρόδρομο, που θα «βγάλει» εκτός της πόλης της Θεσσαλονίκης 3.000 θέσεις εργασίας και τις αντίστοιχες μετακινήσεις -και άρα θα έχει και περιβαλλοντικό όφελος. Συμπληρώνοντας, είπε πως, μετά την ολοκλήρωση του διαμετακομιστικού κέντρου, η Θεσσαλονίκη δεν θα έχει πια τίποτα να ζηλέψει από την Αθήνα, που έχει το δίπολο «λιμάνι Πειραιά-Θριάσιο».

* Για το Κυβερνείο, επισήμανε πως «επιτέλους βρέθηκε ένα σχήμα μεταξύ Βουλής, Υπερταμείου και ΕΤΑΔ, έγινε διαβούλευση με τοπικούς φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών, τον Αύγουστο ανακοινώθηκε το ξεκίνημα της μελέτης και ο διεθνής διαγωνισμός και πιστεύουμε ότι στην αρχή του 2026 θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μελέτη στη Βουλή των Ελλήνων και μετά να ακολουθήσει η υλοποίηση».

* Για το έργο του σιδηροδρομικού σταθμού, είπε πως, διεθνώς, οι σταθμοί δεν είναι πλέον απλώς σημεία πρόσβασης, αλλά γίνεται ανάπλαση και όλη η γύρω περιοχή αναβαθμίζεται και προσλαμβάνει αξία. «Ήδη από τον Αύγουστο ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση και πιστεύουμε ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις γι’ αυτό το έργο», είπε.

«Το μότο μας είναι “λίγα λόγια, πολλά έργα”. Το Υπερταμείο αγαπάει τη Θεσσαλονίκη», κατέληξε.