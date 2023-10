Σε ευθεία αμφισβήτηση στα όρια και τις δυνατότητες της Κομισιόν να χειρίζεται μονομερώς κρίσιμα διεθνή θέματα οδήγησε η αρχική ανακοίνωση ότι διακόπτεται η αναπτυξιακή βοήθεια προς τους Παλαιστινίους, η οποία ανέρχεται σε 691 εκατ. ευρώ.

Μια σειρά από χώρες βρέθηκαν αιφνιδιασμένες και σε σύγχυση και μετά το πρώτο σοκ αμφισβήτησαν εάν η Επιτροπή έχει την εξουσία να λάβει πίσω από ένα γραφείο μια τέτοια απόφαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ακολουθώντας, οι χώρες αυτές οπωσδήποτε έναν πιο θεσμικό δρόμο τόνισαν ότι η βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους θα συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ την Τρίτη.

Η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία εξέφρασαν δημόσια ανησυχία ενώ άλλες χώρες το έκαναν παρασκηνιακά, δίδοντας ένα έστω μικρό περιθώριο ελιγμού στην Κομισιόν. Ωστόσο διπλωματικές πηγές διαβεβαίωναν ότι η αντίδραση τους ήταν ιδιαιτέρως δυναμική.

«Κατανοούμε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για μια μονομερή απόφαση αυτού του είδους από μεμονωμένο Επίτροπο και δεν υποστηρίζουμε την αναστολή της βοήθειας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ιρλανδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

It’s like an earthquake, driving through the Gaza City southern neighborhood, the scale of destruction is staggering pic.twitter.com/IVrkFs9bVL — Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) October 10, 2023

Η άρον άρον αναδίπλωση της Κομισιόν

Ούτε πέντε ώρες δεν πέρασαν και η Κομισιόν αντιλαμβανόμενη τις κυοφορούμενες εξελίξεις εντός της Ένωσης, εξέδωσε ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας ότι είχε ξεκινήσει επείγουσα επανεξέταση της βοήθειας, αλλά και ότι «καθώς δεν είχαν προβλεφθεί πληρωμές, δεν θα υπάρξει αναστολή πληρωμών».

Η γραφειοκρατία των Βρυξελλών είχε την ελπίδα ότι το πρόβλημα θα εκτονωθεί, χωρίς άλλες παρενέργειες.

Δεν είχε υπολογίσει όμως τον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ ακύρωσε ακόμη περισσότερο το ρόλο της Επιτροπής, όταν είπε ότι η ΕΕ δεν θα αναστείλει τις «οφειλόμενες πληρωμές». Κατέστησε δηλαδή άνευ περιεχομένου την προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής που έκανε λόγο ότι δεν προβλέπονταν πληρωμές.

Η Επιτροπή βεβαίως αρνήθηκε να εξηγήσει τις διαφορετικές ανακοινώσεις. Κατέβαλε ωστόσο νέα προσπάθεια να ξεφύγει από το πρόβλημα αναφέροντας ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα συνεχιστεί. Αυτού του είδους η βοήθεια σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση είναι ξεχωριστή από τα κονδύλια για την ανάπτυξη.

Σε σύγχυση και η Γερμανία

Οι μακροχρόνιες διαφωνίες εντός του μπλοκ των 27 μελών σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων, ακόμη και όταν τα μέλη της ενώθηκαν για να καταδικάσουν την επίθεση του Σαββάτου φαίνεται ότι θα παραμείνουν ισχυρές και το επόμενο διάστημα.

Αν μάλιστα ο ισραηλινός στρατός προχωρήσει σε εξαιρετικά βίαιη παρέμβαση στη λωρίδα της Γάζας τότε η «εσωτερική αντίδραση» πολλών κρατών μελών θα πρέπει να αναμένεται ακόμη πιο έντονη.

Η Γερμανία και η Αυστρία δήλωσαν νωρίτερα τη Δευτέρα ότι ανέστειλαν την αναπτυξιακή τους βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους, ενώ άλλες όπως η Ιταλία δήλωσαν ότι η αναστολή της βοήθειάς τους δεν ήταν αντικείμενο συζήτησης.

Η Ευρώπη είναι μία από τις κύριες πηγές βοήθειας στα κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη, όπου τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι περίπου 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, μεταξύ των οποίων 1 εκατομμύριο παιδιά.

Η συνολική βοήθεια της ΕΕ που προοριζόταν για τον παλαιστινιακό λαό στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2022 ήταν 296 εκατομμύρια ευρώ.

A Palestinian man desperately sits over the rubble of his house, after being targeted by Israeli occupation heavy airstrike in central Gaza City. pic.twitter.com/NLKUc3mN4V — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) October 10, 2023

Ούτε η Επιτροπή της ΕΕ, η Γερμανία ή η Αυστρία έκαναν διαφοροποίηση μεταξύ της Γάζας, του παλαιστινιακού θύλακα, που διοικείται από τη Χαμάς, και της πολύ μεγαλύτερης Δυτικής Όχθης που διευθύνεται από την υποστηριζόμενη από τη Δύση, Παλαιστινιακή Αρχή, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, του οποίου το κίνημα Φατάχ είναι αντίπαλος της Χαμάς.

Στη Γερμανία, η υπουργός Ανάπτυξης Svenja Schulze των Σοσιαλδημοκρατών είπε ότι επί του παρόντος δεν γίνονται πληρωμές για διμερή έργα βοήθειας καθώς το Βερολίνο επανεξέτασε τη δέσμευσή του με τα παλαιστινιακά εδάφη.

«Αυτό είναι επίσης μια έκφραση της αδιάσπαστης αλληλεγγύης μας προς το Ισραήλ», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Το υπουργείο Ανάπτυξης της Γερμανίας έχει διαθέσει 250 εκατομμύρια ευρώ σε αναπτυξιακά κονδύλια για διμερή έργα στα παλαιστινιακά εδάφη για αυτό και το επόμενο έτος. Δεν ανέφερε πόσα από αυτά είχε ήδη εκταμιεύσει φέτος η παλαιστινιακή πλευρά.

Israeli occupation warplanes have turned a whole neighbourhood into a rubble in Khan Younis city, southern Gaza Strip. pic.twitter.com/sL4ew2MQRH — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) October 10, 2023

Οι Γερμανοί πολιτικοί τόνισαν τις τελευταίες ημέρες το καθήκον της χώρας τους απέναντι στο Ισραήλ και την ασφάλειά του, δεδομένης της ιστορικής ευθύνης για το Ολοκαύτωμα.

Ωστόσο, ορισμένοι πολιτικοί τάχθηκαν κατά της απόφασης για αναστολή της βοήθειας, λέγοντας ότι η Χαμάς αλλά όχι όλοι οι Παλαιστίνιοι ήταν υπεύθυνοι για την επίθεση.

Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών που διοικείται από τους Πράσινους είπε ότι θα συνεχιστεί η εκταμίευση των 73 εκατομμυρίων ευρώ που είχε διαθέσει για τους Παλαιστίνιους – τα οποία ήταν χωριστά από τα κονδύλια του υπουργείου Ανάπτυξης και τα περισσότερα από τα οποία είχαν ήδη δαπανηθεί.

A #Palestinian child gazes in shock at a dead cat, a casualty of the heavy Israeli bombing of the Gaza Strip yesterday. pic.twitter.com/32UKIb1JAQ — Quds News Network (@QudsNen) October 10, 2023

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ δήλωσε ότι η χώρα αναστέλλει την αναπτυξιακή βοήθεια συνολικού ύψους περίπου 19 εκατομμυρίων ευρώ για μια σειρά από έργα.

Οι συντηρητικοί της Αυστρίας έχουν υιοθετήσει μια από τις πιο φιλο-ισραηλινές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια.