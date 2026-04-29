Ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών επιφέρουν οι συνεχιζόμενες υψηλές τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των δικτύων RTL και n-tv. Η ακρίβεια στην αντλία δεν επιβαρύνει μόνο τους προϋπολογισμούς, αλλά αναγκάζει ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού να περιορίσει δραστικά τις μετακινήσεις του.

Η ακτινογραφία των μετακινήσεων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 31% των ιδιοκτητών οχημάτων (βενζίνης ή ντίζελ) οδηγεί πλέον λιγότερο συχνά. Ωστόσο, η εικόνα παρουσιάζει έντονες ταξικές αποκλίσεις:

Χαμηλά εισοδήματα (<2.500€): Το 44% έχει περιορίσει τη χρήση του αυτοκινήτου.

Υψηλά εισοδήματα (>4.000€): Μόλις το 24% έχει αλλάξει συνήθειες.

Οι ερευνητές επισημαίνουν πως όσοι χρησιμοποιούν το όχημά τους για την εργασία τους (commuters) είναι οι πλέον εγκλωβισμένοι, καθώς δεν έχουν την πολυτέλεια να περιορίσουν τις διαδρομές τους.

Πώς αντικαθίσταται το αυτοκίνητο

Για όσους επιλέγουν να αφήσουν το «κλειδί στο σπίτι», οι εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνουν:

Ποδήλατο: 51%

Περπάτημα: 42%

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: 35%

Carpooling (κοινή χρήση οχήματος): 22%

Γενικευμένο κύμα οικονομίας: Πού κόβουν οι πολίτες

Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στις μετακινήσεις, καθώς το 58% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει μειώσει τα συνολικά καθημερινά του έξοδα.

Η οικονομία αυτή επικεντρώνεται κυρίως:

Εστίαση: 76% περιορίζει το φαγητό εκτός σπιτιού.

Σούπερ Μάρκετ: 69% κάνει πλέον πιο προσεκτικές αγορές.

Ενέργεια & Θέρμανση: 59% μειώνει την κατανάλωση στο σπίτι.

Ψυχαγωγία & Διακοπές: Πάνω από 55% «κόβει» από τη διασκέδαση και τα ταξίδια.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι εμφανίζονται οι νέοι κάτω των 30 ετών, οι οποίοι σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα εισοδήματα, ηγούνται της προσπάθειας για εξοικονόμηση χρημάτων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.