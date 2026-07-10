Εντυπωσιακή ανάπτυξη, η οποία όμως βασίστηκε στην κατακόρυφη αύξηση της αξίας των ασφαλίστρων και όχι στη μαζική προσέλκυση νέων πελατών, κατέγραψε η αγορά των ασφαλίσεων ζωής και υγείας στη χώρα μας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) στην οποία έλαβαν μέρος 20 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η συνολική παραγωγή αυξήθηκε κατά 22,5% και διαμορφώθηκαν στα 933,9 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 762,4 εκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το πλέον αξιοσημείωτο εύρημα της έρευνας, το οποίο αποτυπώνει και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτής της ανόδου, είναι ότι το συνολικό πλήθος των συμβολαίων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, παρουσιάζοντας μια οριακή μόνο αύξηση κατά 1,9% (στα 1,8 εκατομμύρια).

Το στοιχείο αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η θεαματική αύξηση των μεγεθών της αγοράς δεν οφείλεται σε διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης, αλλά αποκλειστικά στο γεγονός ότι οι ήδη υπάρχοντες ασφαλισμένοι κατέβαλαν σημαντικά υψηλότερα ποσά, με έμφαση στις αυξημένες εφάπαξ καταβολές.

Η τάση αυτή τροφοδοτήθηκε κυρίως από τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked), η παραγωγή των οποίων εκτινάχθηκε κατά 54,3% αγγίζοντας τα 385,4 εκατομμύρια ευρώ.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα κυριάρχησαν, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 52,9% της συνολικής πίτας των ατομικών ασφαλίσεων, έναντι 43% το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Η στροφή αυτή προς τα επενδυτικά προγράμματα ήταν ακόμη πιο εμφανής στις νέες εργασίες του κλάδου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 59,1% στα 279,3 εκατομμύρια ευρώ, με τα unit linked να αποτελούν το συντριπτικό 92,9% των νέων ατομικών ασφαλίσεων.

Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση της αγοράς, οι ατομικές ασφαλίσεις ενισχύθηκαν κατά 25,3% φτάνοντας τα 728,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ομαδικές ασφαλίσεις παρουσίασαν άνοδο 13,9% και ανήλθαν στα 203,4 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, οι αντασφαλιστικές αναλήψεις κινήθηκαν πτωτικά καταγράφοντας υποχώρηση κατά 18,4%.

Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές αποζημιώσεις που κατέβαλαν οι εταιρείες εμφάνισαν πολύ μικρή μεταβολή, καθώς διαμορφώθηκαν στα 670,7 εκατομμύρια ευρώ με οριακή αύξηση 1,3%.

Οι αποζημιώσεις των ατομικών συμβολαίων αυξήθηκαν κατά 4,1%, ενώ εκείνες των ομαδικών κατέγραψαν μείωση της τάξης του 7,7%.

Τέλος, οι τράπεζες εδραίωσαν ακόμη περισσότερο την κυρίαρχη θέση τους ως κανάλι διανομής για τις ατομικές ασφαλίσεις.

Η παραγωγή μέσω bancassurance εμφάνισε εντυπωσιακή άνοδο κατά 44,4%, συγκεντρώνοντας πλέον το 46,5% του συνόλου της παραγωγής των ατομικών συμβολαίων, έναντι 40,4% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.