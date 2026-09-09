Σημαντική αύξηση που ξεπερνά το 30% κατέγραψαν τα καθαρά έσοδα των ελληνικών νοικοκυριών από μισθωτή εργασία κατά την εξαετία 2019-2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Αυτή η εξέλιξη τοποθετεί τους εργαζόμενους στην Ελλάδα σε υψηλότερη εισοδηματική θέση σε σύγκριση με 10 άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηματοδοτώντας μια ισχυρή ανάκαμψη μετά την πτωτική τροχιά που είχε προηγηθεί την περίοδο 2015-2019.

Η εισοδηματική βελτίωση αποτυπώνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού:

Άγαμος και άτεκνος μισθωτός (μέσος μισθός): Το καθαρό ετήσιο εισόδημα ανήλθε σε 21.498 ευρώ το 2025 από 15.112 ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 37,8% (σχεδόν 5.900 ευρώ συνολικά ή ~1.000 ευρώ ετησίως). Η Ελλάδα κατατάσσεται 17η στην ΕΕ-27, αμέσως πάνω από την Πορτογαλία, με ουραγούς τη Ρουμανία (13.877 ευρώ) και τη Βουλγαρία (14.449 ευρώ).

Ζευγάρι με δύο παιδιά και δύο εργαζόμενους (μέσος μισθός): Οι καθαρές απολαβές έφτασαν τα 44.528 ευρώ το 2025 από 33.014 ευρώ το 2019. Πρόκειται για αύξηση 31,6% (+11.567 ευρώ συνολικά ή +964 ευρώ μηνιαίως, που ισοδυναμεί με έναν επιπλέον μισθό). Η χώρα καταλαμβάνει επίσης τη 17η θέση, ενώ Ρουμανία (29.192 ευρώ) και Βουλγαρία (29.667 ευρώ) βρέθηκαν περίπου 15.000 ευρώ χαμηλότερα.

Ζευγάρι με δύο παιδιά και έναν εργαζόμενο (μέσος μισθός): Το ετήσιο καθαρό εισόδημα αυξήθηκε κατά 33,2%, φτάνοντας τα 23.413 ευρώ το 2025 έναντι 17.515 ευρώ το 2019 (+5.900 ευρώ).

Ζευγάρι χωρίς παιδιά και δύο εργαζόμενους (μέσος μισθός): Οι ετήσιες καθαρές αποδοχές αυξήθηκαν κατά 31% (+10.181 ευρώ), διαμορφούμενες στα 42.996 ευρώ το 2025 από 32.814 ευρώ το 2019.

Τα στοιχεία της Eurostat αφορούν αποκλειστικά εισοδήματα από μισθωτή εργασία.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα κομβική, καθώς την τετραετία 2015-2019 η Ελλάδα βρισκόταν σε τροχιά απόκλισης από την υπόλοιπη ΕΕ, καταγράφοντας απώλειες εισοδήματος σε όλες τις κατηγορίες νοικοκυριών (από -62 ευρώ έως και -1.073 ευρώ), την ώρα που οι μισθοί στην Ευρώπη αυξάνονταν με υψηλούς ρυθμούς.