Άμεση και έντονα ανοδική ήταν η αντίδραση των διεθνών αγορών ενέργειας στον απόηχο της νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό πλήγμα που εξαπολύθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/8) εναντίον δύο ιρανικών εκτοξευτών στο νησί Λαράκ, πυροδότησε ράλι στις τιμές του «μαύρου χρυσού», ωθώντας τις σε άνοδο που ξεπέρασε το 2%.

Ενδεικτικό της νευρικότητας που επικρατεί στις αγορές εξαιτίας της ανάφλεξης στην περιοχή, είναι το γεγονός ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent έσπασε και πάλι το «φράγμα» των 90 δολαρίων. Πιο συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent σημείωσαν άλμα 2,52%, σκαρφαλώνοντας στα 90,32 δολάρια ανά βαρέλι. Σε παρόμοια ανοδική τροχιά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό (West Texas Intermediate – WTI), το οποίο κατέγραψε κέρδη της τάξης του 2,41%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,41 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα αυτή εκτίναξη των τιμών αντανακλά την εντεινόμενη ανησυχία των επενδυτών γύρω από το ζήτημα της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί μια από τις κρισιμότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη, δεδομένου ότι από εκεί διέρχεται ένα τεράστιο μερίδιο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, καθιστώντας κάθε σπίθα στρατιωτικής έντασης ικανή να προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στην παγκόσμια οικονομία.