Η εγχώρια βιομηχανική δραστηριότητα κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, καθώς ο γενικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 8,3% σε ετήσια βάση.

Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν συγκριθεί με την κατά πολύ χαμηλότερη αύξηση του 3,2% που είχε σημειωθεί την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας μια σαφή τάση επιτάχυνσης της παραγωγής.

Κυρίαρχο ρόλο σε αυτή τη θετική εξέλιξη διαδραμάτισε ο τομέας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος εκτινάχθηκε στο 24,6%, ενώ ο κρίσιμος κλάδος της μεταποίησης διατήρησε τη δυναμική του με άνοδο 5,5%.

Μέσα στο μεταποιητικό οικοσύστημα, η παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και οπτικών προϊόντων ξεχώρισε ως ο πρωταθλητής της ανάπτυξης. Αντιθέτως, αρνητικό πρόσημο εμφάνισαν οι εξορυκτικές δραστηριότητες και η παροχή νερού, χωρίς όμως να ανακόψουν τη γενικότερη ανοδική τροχιά.

Η συνολική εικόνα του πρώτου τριμήνου παραμένει εξίσου ενθαρρυντική, με τη μέση αύξηση να διαμορφώνεται στο 5,4%.

Παράλληλα, η σύγκριση του Μαρτίου με τον αμέσως προηγούμενο μήνα δείχνει ότι η δυναμική παραμένει ζωντανή, καθώς ακόμη και μετά τις εποχικές διορθώσεις, η παραγωγή ενισχύθηκε περαιτέρω κατά 1,1% μέσα σε μόλις τριάντα ημέρες.