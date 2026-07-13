Η εκ νέου επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια του Ιράν, σε συνδυασμό με την πρόθεση των ΗΠΑ να χρεώνουν τέλη διέλευσης στα πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, προκάλεσε κατακόρυφη άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Το πετρέλαιο Brent (παράδοσης Σεπτεμβρίου) κατέγραψε εντυπωσιακό άλμα +9,59%, κλείνοντας στα 83,30 δολάρια το βαρέλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοια άνοδος σε μία μόνο συνεδρίαση δεν είχε παρατηρηθεί ούτε κατά την έναρξη του πολέμου.

Παράλληλα, το Αμερικανικό αργό WTI (παράδοσης Αυγούστου) ενισχύθηκε κατά +9,42%, φτάνοντας στα 78,14 δολάρια το βαρέλι.

«Οι αγορές είχαν αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όμως η κατάρρευση αυτής της εύθραυστης ειρήνης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αλλάζει τα δεδομένα», επεσήμαναν χαρακτηριστικά οι αναλυτές του Eurasia Group.