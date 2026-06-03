Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 1% στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης, καθώς κλιμακώθηκαν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ του Ιράν και την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων και drones προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκαν κατά 1,05 δολάρια ή 1,09%, φθάνοντας στα 97,05 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο κατά 1,01 δολάριο ή 1,08%, φθάνοντας στα 94,77 δολάρια ανά βαρέλι.