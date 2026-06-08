Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά το Σαββατοκύριακο, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του αργού πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά 3,29%, φθάνοντας στα 96,15 δολάρια ανά βαρέλι κατά τις πρώτες συναλλαγές.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 3,25%, διαμορφούμενο στα 93,48 δολάρια ανά βαρέλι.

Η άνοδος των τιμών αντανακλά τις αυξανόμενες ανησυχίες των αγορών μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ την Κυριακή. Η ισραηλινή πλευρά υποστήριξε ότι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.