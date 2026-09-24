Σε τροχιά σημαντικής ανόδου επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η απουσία ουσιαστικής διπλωματικής προόδου για τον τερματισμό της σύρραξης στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σε συνδυασμό με την ανταλλαγή σκληρών προειδοποιήσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, εντείνουν την αβεβαιότητα στις αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, η τιμή του αργού τύπου Brent παράδοσης Νοεμβρίου σημείωσε αύξηση κατά 2,21%, διαμορφούμενη στα 105,36 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, το αμερικανικό ελαφρύ αργό (WTI) παράδοσης Νοεμβρίου ενισχύθηκε κατά 1,73%, φθάνοντας τα 93,75 δολάρια το βαρέλι.

Οι εξαγωγικές δυνατότητες των χωρών του Περσικού Κόλπου παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες εξαιτίας του ουσιαστικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών μεταξύ των ανταρτών Χούθι της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας.

Η κατάσταση αυτή έχει εκτινάξει στα ύψη το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών και των ασφαλίστρων στην περιοχή

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τις δηλώσεις του Μοζτάμπα Χαμενεΐ, συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος προειδοποίησε ανοιχτά για επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων έως τον Ινδικό Ωκεανό στην περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε νέο γύρο επιθέσεων κατά της χώρας του.

Η τοποθέτηση αυτή ακολούθησε την ομιλία του Ιρανού Προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου απάντησε στις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί ολοκληρωτικής καταστροφής του Ιράν, διαμηνύοντας ότι η αντίσταση του ιρανικού λαού θα ενταθεί απέναντι στις κυρώσεις και την αυξανόμενη πίεση.

Όπως αναλύει ο Arne Lohmann Rasmussen της Global Risk Management, τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνουν ότι το ρήγμα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένει βαθύ, ακυρώνοντας τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από ορισμένες θετικότερες διπλωματικές ενδείξεις στις αρχές της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίτευξη κάποιας συμφωνίας πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές θεωρείται πλέον εξαιρετικά αμφίβολη.

Η άνοδος της τιμής των καυσίμων αποτελεί ένα από τα πλέον ισχυρά μέσα πίεσης για την Τεχεράνη, καθώς το κόστος της ενέργειας επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των Αμερικανών πολιτών.

Με την τιμή του ντίζελ να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ στα αμερικανικά πρατήρια, ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής απαγόρευσης στις εξαγωγές.

Αν και δημοσίευμα του Politico έκανε λόγο για έτοιμο σχέδιο 90ήμερου αποκλεισμού των εξαγωγών —πληροφορία που ο Λευκός Οίκος έσπευσε να διαψεύσει— οι αναλυτές επισημαίνουν τις επιπτώσεις ενός τέτοιου ενδεχομένου.

Παρότι μια τέτοια απαγόρευση θα μπορούσε να προσφέρει πρόσκαιρη ανακούφιση στις εγχώριες τιμές των ΗΠΑ, παράλληλα θα προκαλούσε νέο κύμα ανατιμήσεων για τους διεθνείς εισαγωγείς, με πρώτην την Ευρώπη, η οποία έχει αυξήσει δραματικά την εξάρτησή της από τα αμερικανικά διυλισμένα προϊόντα.