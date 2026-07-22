Μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 95 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά εδώ και έξι εβδομάδες.

Η απότομη αυτή αύξηση οφείλεται στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, η οποία δημιουργεί έντονες ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για το ενδεχόμενο ενός μακροχρόνιου αποκλεισμού των εξαγωγών υδρογονανθράκων από την ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα, περί τις 12.45 ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Σεπτεμβρίου, κατέγραφε αύξηση κατά 4,41% και διαμορφωνόταν στα 95,02 δολάρια.

Παράλληλα, το αντίστοιχο αμερικανικό αργό, το West Texas Intermediate (WTI), παράδοσης Σεπτεμβρίου, σημείωνε αύξηση κατά 4,35%, φτάνοντας στα 88,16 δολάρια ανά βαρέλι.

Παράγοντες αβεβαιότητας, σενάρια αναλυτών και επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία

Η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου πέρα από τα 95 δολάρια αντανακλά το λεγόμενο «γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου» (war risk premium), το οποίο προστίθεται στις διεθνείς τιμές λόγω των φόβων για διαταραχές στη διακίνηση υδρογονανθράκων.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη πίεση, οι διεθνείς οργανισμοί και οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οίκοι (όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Goldman Sachs) διαμορφώνουν τις προβλέψεις τους με βάση τρία βασικά σενάρια εξέλιξης της κρίσης.

Στο βασικό σενάριο, όπου οι συγκρούσεις παραμένουν περιορισμένες και δεν παρατηρείται μόνιμη καταστροφή κρίσιμων υποδομών εξόρυξης ή μακροχρόνιος αποκλεισμός θαλάσσιων περασμάτων, η μέση τιμή του Brent εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 80 και 90 δολαρίων το βαρέλι για το τρέχον έτος.

Σε αυτή την περίπτωση, η αυξημένη παραγωγή από χώρες εκτός ΟΠΕΚ+ και τα περιθώρια προσφοράς αναμένεται σταδιακά να εξισορροπήσουν την αγορά.

Στο δυσμενές σενάριο κλιμάκωσης, σε περίπτωση που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πλήξουν άμεσα παραγωγικές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο ή προκαλέσουν παρατεταμένο κλείσιμο κρίσιμων θαλάσσιων οδών όπως τα Στενά του Ορμούζ, οι αναλυτές προειδοποιούν για πιθανή εκτίναξη των τιμών πάνω από τα 110 έως 115 δολάρια το βαρέλι.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προκαλούσε σοβαρό έλλειμμα προσφοράς στην παγκόσμια αγορά.

Στον αντίποδα, υπάρχει και το σενάριο ταχείας αποκλιμάκωσης μέσω διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Εάν συμφωνηθεί εκεχειρία και αποκατασταθεί η ομαλή ναυσιπλοΐα, το γεωπολιτικό ασφάλιστρο θα εξανεμιστεί γρήγορα, υποχρεώνοντας τις τιμές σε υποχώρηση προς τα επίπεδα των 65 με 75 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι υποκείμενες δυνάμεις της αγοράς δείχνουν επαρκή παραγωγική ικανότητα.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα τροφοδοτεί εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως.

Αυτό αυξάνει το κόστος μεταφορών και παραγωγής για τις επιχειρήσεις, επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και ενδέχεται να υποχρεώσει τις κεντρικές τράπεζες να καθυστερήσουν τις προγραμματισμένες μειώσεις επιτοκίων, επηρεάζοντας αρνητικά τη συνολική οικονομική ανάπτυξη.