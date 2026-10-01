Σε μία από τις πλέον δυναμικά αναδυόμενες αγορές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ευρώπη εξελίσσεται η Ελλάδα, καταγράφοντας αλματώδη αύξηση στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τον επιχειρηματικό ιστό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης Unlocking Greece’s AI Potential 2026, που εκπονήθηκε από τη Strand Partners για λογαριασμό της Amazon Web Services (AWS), σε δείγμα 1.000 επιχειρήσεων και 1.000 πολιτών, το ποσοστό των ελληνικών εταιρειών που αξιοποιούν την ΤΝ σκαρφάλωσε στο 47% (από 34% την προηγούμενη χρονιά).

Ο ετήσιος αυτός ρυθμός αύξησης (+38%) κατατάσσει τη χώρα στην τέταρτη θέση πανευρωπαϊκά, ξεπερνώντας αισθητά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 29%.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα της εταιρικής στρατηγικής, καθώς το 63% των επιχειρήσεων την κατατάσσει στις βασικές προτεραιότητές του και το 72% αναγνωρίζει τον καθοριστικό της ρόλο στον σχεδιασμό του μέλλοντος.

Τα οφέλη είναι ήδη απτά, με το 88% όσων την έχουν ενσωματώσει να αναφέρει μετρήσιμη βελτίωση στην παραγωγικότητα, ενώ το 56% παρατηρεί επιτάχυνση στους ρυθμούς καινοτομίας — ποσοστό που εκτοξεύεται στο 74% στις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η έρευνα αναδεικνύει μία σαφή αναντιστοιχία μεταξύ βασικής χρήσης και ουσιαστικής ενσωμάτωσης

Μόλις το 17% των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε προηγμένο στάδιο, αναπτύσσοντας προσαρμοσμένα συστήματα, συνδυαστικά μοντέλα ή αυτόνομες εφαρμογές (agentic και physical AI), ενώ η πλειονότητα (61%) περιορίζεται σε απλές αυτοματοποιήσεις.

Τα κύρια εμπόδια εστιάζονται στην έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων (48%) και στους περιορισμένους οικονομικούς πόρους (36%), με αποτέλεσμα μόλις το 19% να δηλώνει πλήρως προετοιμασμένο για την επόμενη γενιά τεχνολογιών.

Παράλληλα, αυξάνεται η οικειότητα των πολιτών με την ΤΝ, καθώς σχεδόν τρεις στους δέκα (29%) τη χρησιμοποιούν καθημερινά, το 82% δηλώνει εξοικειωμένο, και το 57% προσδοκά βελτίωση της καθημερινότητάς του εντός του έτους.

Αξιοσημείωτο είναι πως το 47% των πολιτών βλέπει πιο θετικά την τεχνολογία όταν αυτή αξιοποιείται από τον δημόσιο τομέα, αναδεικνύοντας τον ρόλο του κράτους ως καταλύτη εμπιστοσύνης.

Στην προσπάθεια αυτή, οι υποδομές cloud λειτουργούν ως ραχοκοκαλιά, με τη χρήση τους να αυξάνεται στο 60% (από 49%). Κομβικό σταθμό αποτελεί η ενεργοποίηση του AWS Local Zone στην Αθήνα (τον Ιούλιο του 2026), που επιτρέπει τοπική επεξεργασία δεδομένων με ελάχιστη καθυστέρηση (μονοψήφια milliseconds).

Στην πρωτοπορία παραμένουν οι startups, με το 73% να έχει υιοθετήσει την ΤΝ. Ωστόσο, εκπέμπεται σήμα κινδύνου για διαρροή εγχώριου ταλέντου (brain drain), καθώς το 41% των ιδρυτών δηλώνει πρόθυμο να μεταφέρει την έδρα του εκτός Ευρώπης αναζητώντας καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης και μεγαλύτερες αγορές.

Όπως υπογραμμίζει ο Θανάσης Πατσακάς, Country Manager της AWS για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, η χώρα διαθέτει πλέον ισχυρά θεμέλια, ωστόσο το στοίχημα της επόμενης ημέρας είναι η μετάβαση από τις βασικές χρήσεις σε μετασχηματιστικές εφαρμογές που θα θωρακίσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.