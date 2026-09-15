Νέα σημαντική άνοδος σημειώθηκε στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς να αγγίζει το 5,03% (επίπεδο που είχε να εμφανιστεί από τον Ιούλιο του 2007) έχοντας ήδη διασπάσει το ψυχολογικό όριο του 5%.

Η ανοδική αυτή τροχιά τροφοδοτείται από τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις, την ώρα που οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει της διήμερης συνεδρίασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed).

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στην Ευρώπη, όπου η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομόλογου ενισχύθηκε στο 3,55% από 3,51% και του αντίστοιχου γαλλικού σκαρφάλωσε στο 4,53% από 4,47%.

Σύμφωνα με αναλυτές, η κίνηση αυτή αντανακλά τις αυξανόμενες προσδοκίες των επενδυτών για διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα.

Βασικός μοχλός ανησυχίας παραμένει η συνεχής άνοδος στις τιμές της ενέργειας.

Το πετρέλαιο τύπου Brent κατέγραψε άνοδο 1,769% φθάνοντας τα 107,57 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε κατά 1,84% στα 103,26 δολάρια, εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη επιβάρυνση των μεγάλων οικονομιών.

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Στην Ευρώπη, οι κύριοι δείκτες ξεκίνησαν με αρνητικό πρόσημο, με το Παρίσι να υποχωρεί κατά 0,75%, το Λονδίνο κατά 0,73%, τη Φρανκφούρτη κατά 0,51% και το Μιλάνο κατά 1,35%.

Στην Ασία, το Τόκιο έκλεισε σχεδόν αμετάβλητο στο -0,01%, ενώ η Σεούλ και η Ταϊπέι σημείωσαν πτώση 0,85% και 0,64% αντίστοιχα, καθώς η διάθεση για ανάληψη ρίσκου έχει εξασθενήσει αισθητά υπό το βάρος του πετρελαίου, των ομολόγων και των ισχυρών πωλήσεων στον τεχνολογικό τομέα.