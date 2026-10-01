Σε ανοδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας αύξηση περίπου 2%, καθώς η απόφαση της Κίνας να αναστείλει τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων επιδείνωσε τις ήδη έντονες ανησυχίες για την επάρκεια καυσίμων.

Η κίνηση του Πεκίνου επιβαρύνει περαιτέρω μια αγορά με περιορισμένη προσφορά, την ώρα που το επενδυτικό κοινό παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό της σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, το συμβόλαιο αναφοράς Δεκεμβρίου για το Brent σκαρφάλωσε έως τα 100,09 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 2,1%.

Η παγκόσμια αγορά ντίζελ δοκιμάζεται σκληρά, καθώς η διυλιστική δυναμικότητα έχει υποστεί πλήγματα από στρατιωτικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Η στενότητα αυτή εντείνει τις πιέσεις προς τις κυβερνήσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από τη Γερμανία και τη Γαλλία την άμεση αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών τους αποθεμάτων ντίζελ, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει απαγόρευση στις δικές της εξαγωγές καυσίμων.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, καταγράφονται μικτά σήματα. Από τη μία πλευρά, η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τις φορτώσεις πετρελαίου από το λιμάνι του Γιανμπού μετά την επαναλειτουργία του αγωγού East-West, προσφέροντας ανάσες στην προσφορά.

Από την άλλη, το διπλωματικό πεδίο παραμένει περίπλοκο: το Ιράν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή του για εκεχειρία στον Περσικό Κόλπο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά πληροφορίες που ήθελαν την Ουάσινγκτον διατεθειμένη να προσφέρει ελάφρυνση κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Παρά τις αναταράξεις, τα στοιχεία της Goldman Sachs δείχνουν μια σταδιακή ομαλοποίηση στις φυσικές ροές.

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο —συμπεριλαμβανομένων των ανεπίσημων φορτίων από δεξαμενόπλοια με απενεργοποιημένους αναμεταδότες— ανέκαμψαν στα 23,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως την τελευταία εβδομάδα, επανερχόμενες στα επίπεδα του μέσου όρου του 2025.