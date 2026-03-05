Οι τιμές του αργού σημειώνουν νέα αλματώδη άνοδο –σχεδόν 2%– στην έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με φόντο τις ανησυχίες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ.

Περί τη 01:10 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI (West Texas Intermediate) κατέγραφε άνοδο 1,86% στα 76,05 δολάρια. Δεν είχαν αρχίσει ακόμη οι συναλλαγές για το Brent Βόρειας Θάλασσας, είδος αναφοράς. Οι τιμές και των δυο ειδών αυτών πετρελαίου παρέμεναν πρακτικά αμετάβλητες κατά το κλείσιμο χθες, αφού απογειώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας.