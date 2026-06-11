Σε ριζική αλλαγή στρατηγικής προχωρούν οι Αμερικανοί προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), και ήδη εμφανίζονται ιδιαίτερα απρόθυμοι να κλείσουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια σταθερής τιμής.

Το νέο αυτό τοπίο περιέγραψε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE, σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, συνδέοντας άμεσα την εξέλιξη αυτή με τις παγκόσμιες αναταράξεις που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, η εικόνα της αγοράς έχει ανατραπεί πλήρως σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, όταν οι εταιρείες από τις ΗΠΑ επεδίωκαν ενεργά τη σύναψη τέτοιων πολυετών συμφωνιών.

Το Πλήγμα στο Κατάρ και η Νευρικότητα των Προμηθευτών

Η κύρια αιτία πίσω από αυτή τη νευρικότητα εντοπίζεται στη σοβαρή ζημιά που υπέστη ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής LNG στον κόσμο, ο οποίος βρίσκεται στο Κατάρ.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη αβεβαιότητα για την πορεία των διεθνών τιμών, οδηγώντας τους Αμερικανούς παραγωγούς σε αμυντική στάση.

Η τάση αυτή είναι τόσο έντονη που, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της Atlantic SEE, ορισμένοι προμηθευτές φτάνουν στο σημείο να προσφέρουν ακόμη και οικονομικά κίνητρα στους αγοραστές προκειμένου να μειώσουν τους όγκους φυσικού αερίου που προβλέπονται σε ήδη υφιστάμενα συμβόλαια.

Το Στρατηγικό Πλάνο της Atlantic SEE

Η Atlantic SEE αποτελεί κοινοπραξία του Ομίλου Άκτωρ και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με κεντρικό στόχο τη μετατροπή της ευρύτερης περιοχής σε ενεργειακό κόμβο.

Τα επόμενα βήματα της εταιρείας περιλαμβάνουν:

Η υφιστάμενη συμφωνία: Τον περασμένο Νοέμβριο, η εταιρεία υπέγραψε ένα ισχυρό 20ετές συμβόλαιο με την αμερικανική Venture Global Inc. Η συμφωνία προβλέπει την εισαγωγή 4 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων LNG ετησίως, με ορίζοντα έναρξης το 2030.

Οι εξαγωγές: Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ποσοτήτων δεν προορίζεται για την εγχώρια κατανάλωση, αλλά θα διοχετευθεί μέσω αγωγών σε γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι νέες επαφές: Παρά τις τρέχουσες δυσκολίες, η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με διάφορους άλλους Αμερικανούς προμηθευτές για την εξασφάλιση επιπλέον ποσοτήτων.

Πρόβλεψη για το Φθινόπωρο: Η τρέχουσα ηρεμία στις τιμές θεωρείται προσωρινή. Ο κ. Εξάρχου προειδοποίησε ότι οι τιμές spot (άμεσης παράδοσης) στη διεθνή αγορά αναμένεται να σημειώσουν σημαντική άνοδο από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, καθώς θα αυξάνεται η ζήτηση ενόψει του χειμώνα σε ένα ήδη πιεσμένο παγκόσμιο περιβάλλον.