Η αγορά πετρελαίου αντέδρασε άμεσα, και κατά πολλούς υπερβολικά, με την ανακοίνωση της εκεχειρίας 14 ημερών μεταξύ των εμπολέμων στη Μέση Ανατολή. Η προσδοκία ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα αρχίσουν και πάλι να «ρέουν» στις αγορές του κόσμου, έριξε υπερβολικά τις τιμές και για το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας και για το αμερικανικό αργό.

Το ερώτημα όλων δεν είναι άλλο από το πότε η εντυπωσιακή αυτή πτώση θα περάσει στις αντλίες της χώρας μας.

Πολλοί είναι εκείνοι που ευελπιστούν ότι μπορεί η μείωση τιμών σε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνες να καταγραφεί πριν από τη μεγάλη έξοδο για το Πάσχα.

Δυστυχώς, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο πριν από την Τρίτη μετά το Πάσχα και με μεγαλύτερη σιγουριά την Τετάρτη. Δεν μιλάμε για σταδιακή μείωση, για μια εντυπωσιακή πτωτική κίνηση, που θα ανακουφίσει ιδιώτες και επαγγελματίες.

Οι τιμές στην Αθήνα για την αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώνονταν πριν από λίγες ώρες από 2 ευρώ ανά λίτρο έως 2,099 με τον μέσο όρο να υπερβαίνει τα 2,055 το λίτρο. Για το πετρέλαιο κίνησης από 1,939/λίτρο έως 2,225 ευρώ χωρίς την κρατική παρέμβαση στην αντλία.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η αμόλυβδη θα πέσει κάτω από το 1,91 ευρώ ανά λίτρο από την ερχόμενη εβδομάδα και το diesel κάτω από το επίπεδο του 1,85 και πάλι χωρίς να υπολογίζεται η κρατική επιδότηση.

Πως κινούνται οι αγορές και ποιες τάσεις διαμορφώνονται

Οι αγορές ενέργειας αντέδρασαν γρήγορα, με το μπρεντ να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι traders σπεύδουν να «ξεφορτώσουν» τις θέσεις που έχουν λάβει, κάτι που δείχνει ότι δεν θα υπάρξει δυναμική ανόδου τις ημέρες που ακολουθούν. Αν δεν υπάρξει, δηλαδή, εξωγενής παράγοντας, ο οποίος θα θέσει σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας οι αγορές θα διατηρήσουν τα σημερινά επίπεδα τιμών με μικρές διακυμάνσεις, είτε προς τα κάτω, είτε προς τα πάνω.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Μπρεντ σημείωσαν τις πρώτες απογευματινές ώρες πτώση 16% στα 91,80 δολάρια, ενώ τα futures για το αμερικανικό αργό κατέγραψαν πτώση 18% στα 92,62 δολάρια το βαρέλι.

«Οι αγορές μπορούν να ασχοληθούν με τις περίπλοκες λεπτομέρειες αργότερα. Για την ώρα, έχουν το πράσινο φως για να κάνουν ράλι», σχολίασε ο Ματ Σίμπσον, υψηλόβαθμος αναλυτής στην StoneX. Οι λεπτομέρειες όμως μπορεί να κάνουν σημαντική διαφορά το επόμενο διάστημα, καθώς η αγορά θα αναμετρηθεί με την πραγματικότητα, που αφήνει πίσω του ο περίεργος αυτός πόλεμος.

Παπασταύρου: Επιβεβαιώθηκε η πλήρης επάρκεια ενεργειακών αποθεμάτων

Επιβεβαιώθηκε η πλήρης επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μετά από συσκέψεις που είχε σήμερα με εκπροσώπους της ενεργειακής αγοράς (διυλιστήρια, διαχειριστές δικτύων, εταιρείες προμήθειας και Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας).

«Συγχρόνως», πρόσθεσε, «διαπιστώθηκε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας τις επόμενες ημέρες, κατά τις οποίες αυξάνονται οι ΑΠΕ και μειώνεται η κατανάλωση λόγω Πάσχα.

Σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων.

Και αυτό, ανεξάρτητα από τη σταδιακή αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών από τα αποθέματά μας που υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις μας, στο πλαίσιο της δέσμευσης της χώρας μας ως μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις και βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από την σύσκεψη:

-Εκφράζεται αισιοδοξία για το δίκτυο ηλεκτροδότησης τις ημέρες του Πάσχα, καθώς η πλειονότητα (98%) των μονάδων ΑΠΕ έχουν εγκαταστήσει συστήματα τηλεχειρισμού που επιτρέπουν την αποκοπή τους από το δίκτυο με εντολή του Διαχειριστή, εξ αποστάσεως. Το πρόβλημα που ανακύπτει στις αργίες του Πάσχα είναι η υπερπαραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκά αλλά και αιολικά) σε συνδυασμό με την χαμηλή ζήτηση, που δημιουργεί ζητήματα ευστάθειας του δικτύου.

Οι εκτιμήσεις που βασίζονται και στις προβλέψεις για τον καιρό αναφέρουν ότι η αιχμή της ζήτησης κατά την περίοδο των εορτών αναμένεται να κυμανθεί κοντά στα 4,5 – 5 γιγαβάτ. Κατά τις ώρες που μεγιστοποιείται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών θεωρείται βέβαιο ότι θα χρειαστεί να δοθεί εντολή αποκοπής μονάδων ΑΠΕ που συνδέονται τόσο στο δίκτυο υψηλής τάσης (ΑΔΜΗΕ) όσο και στη μέση τάση (ΔΕΔΔΗΕ) προκειμένου να διατηρηθεί η ευστάθεια. Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάστηκαν, η πιο δύσκολη ημέρα αναμένεται η Μ. Παρασκευή οπότε αναμένεται υψηλή παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά.

Αντίθετα, το τριήμερο από Μ. Σάββατο έως Δευτέρα του Πάσχα, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση θα είναι ακόμα χαμηλότερη, οι καιρικές συνθήκες δεν θα ευνοούν τη φωτοβολταϊκή παραγωγή, οπότε το πρόβλημα θα είναι σχετικά μικρότερο.

Ως «μαξιλάρι» για την απορρόφηση υπερβάλλουσας παραγωγής, μπορούν να λειτουργήσουν και οι μονάδες αντλησιοταμίευσης της ΔΕΗ, δηλαδή τα υδροηλεκτρικά που μπορούν να λειτουργήσουν αντίστροφα, διοχετεύοντας νερό στους ανάντη ταμιευτήρες το οποίο επιστρέφει σε δεύτερο χρόνο για την παραγωγή ενέργειας.

-Στους τομείς πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου έχει γίνει προγραμματισμός για τον εφοδιασμό της ελληνικής αγοράς τις επόμενες εβδομάδες.