Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητο στο 2% το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας της Ευρωζώνης, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, προεξοφλούν οικονομικοί αναλυτές.

H απόφαση αυτή αντανακλά τις προβλέψεις της ΕΚΤ τόσο για την εξέλιξη του πληθωρισμού όσο και της ανάπτυξης στην ευρωζώνη.

Οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ αναμένεται να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για την οικονομική ανάπτυξη, αντανακλώντας την καλύτερη από το αναμενόμενο την ανθεκτικότητα της ευρωζώνης στις δυσμενείς συνθήκες του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι προηγούμενες προβλέψεις του Σεπτεμβρίου ανέβαζαν τον πήχη για την αύξηση του ΑΕΠ στο 1,2% το 2025, 1,0% το 2026 και 1,3% το 2027.

Ο πληθωρισμός έχει σταθεροποιηθεί γύρω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ του 2%. Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι προβλέψεις για τον υποκείμενο πληθωρισμό για το 2026-2027 θα αναθεωρηθούν ελαφρώς προς τα πάνω.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στην τελευταία συνέντευξη τύπου του έτους, που αναμένεται να πραγματοποιήθεί νωρίς σήμερα το απόγευμα, εκτιμάται ότι θα δώσει έμφαση σε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα δεδομένα και θα αξιολογείται σε κάθε συνεδρίαση, αποφεύγοντας πιθανώς να αναλάβει δεσμεύσεις για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Η γενική συναίνεση είναι ότι η επόμενη κίνηση, αν υπάρξει, είναι πιο πιθανό να είναι αύξηση παρά μείωση, αν και αυτό θεωρείται πρόωρο από τους περισσότερους οικονομολόγους.