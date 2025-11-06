Αμετάβλητα στο 4% διατήρησε τα επιτόκια η Τράπεζα της Αγγλίας, εν μέσω μιας αποδυναμωμένης αγοράς εργασίας και ενός επίμονου πληθωρισμού.

Ωστόσο δεν πρέπει κανείς να αποκλείει μια πιθανή μείωση ήδη από τον επόμενο μήνα, καθώς ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να αγγίζει τα όρια του.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής – MPC ψήφισε με πέντε έναντι τεσσάρων την Πέμπτη να διατηρήσει σταθερό το κόστος δανεισμού, μετά από πέντε μειώσεις επιτοκίων από το καλοκαίρι του 2024.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής δήλωσε ότι ο πληθωρισμός έχει πλέον φτάσει στο αποκορύφωμά του στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι έρχονται περαιτέρω «σταδιακές» μειώσεις επιτοκίων.

Η διαίρεση των ψήφων «σημαίνει ότι ο πήχης για μια μείωση τον Δεκέμβριο δεν είναι υψηλός», δήλωσε στους Financial Times ο Φρανσέσκο Πεσόλε, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στην ING.

«Η αξιολόγηση για τον πληθωρισμό είναι επίσης προσεκτικά πιο ήπια», πρόσθεσε.

Οι τελευταίες οικονομικές προβλέψεις της Τράπεζας της Αγγλίας προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί από το ποσοστό του 3,8% του Σεπτεμβρίου — σχεδόν διπλάσιο από τον στόχο της — σε 2% μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Μ.Παπ.