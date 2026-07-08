Ισχυρούς κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα, ο οποίος έθεσε ουσιαστικά τέλος στο πρωτόκολλο συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο.

Μιλώντας λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί καμία περαιτέρω επαφή με την Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις μαζί της «χάσιμο χρόνου».

Η εξέλιξη αυτή επιβάρυνε δραματικά το ήδη εύθραυστο κλίμα που είχε διαμορφωθεί στις διεθνείς αγορές, μετά και την ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ των δύο πλευρών στην περιοχή του Κόλπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τους αναλυτές να προειδοποιούν για κατακόρυφη αύξηση των γεωπολιτικών κινδύνων.

Η άμεση αντίδραση αποτυπώθηκε στο ταμπλό των εμπορευμάτων, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν εντυπωσιακό άλμα.

Η τιμή του ευρωπαϊκού αργού τύπου Brent, συμβολαίου παράδοσης Σεπτεμβρίου, ενισχύθηκε κατά 6,32% αγγίζοντας τα 78,85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Αυγούστου, σημείωσε ανάλογη άνοδο κατά 6,29%, φτάνοντας στα 74,87 δολάρια.

Φωτιά στα ομόλογα

Παράλληλα, η νευρικότητα μεταφέρθηκε και στην αγορά σταθερού εισοδήματος, με τις αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων να παίρνουν την ανιούσα.

Στις ΗΠΑ η απόδοση του 10ετούς τίτλου σκαρφάλωσε σε υψηλό ενός μήνα στο 4,56%, ενώ στην Ευρώπη οι αποδόσεις των αντίστοιχων γερμανικών και ιταλικών ομολόγων ενισχύθηκαν στο 3,06% και 3,9% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, οι χρηματιστηριακοί δείκτες περιήλθαν σε τροχιά έντονης διόρθωσης, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να μειώσουν την έκθεσή τους στο ρίσκο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχώρησε κατά 1,6%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από την περίοδο της κορύφωσης της κρίσης στο Ιράν στα μέσα Μαρτίου.

Οι αναλυτές της αγοράς επεσήμαναν ότι ενώ το ηθικό των επενδυτών ήταν ήδη κλονισμένο από τα νυχτερινά πολεμικά επεισόδια, οι σκληρές δηλώσεις Τραμπ λειτούργησαν ως οριστική θρυαλλίδα για τις ρευστοποιήσεις.

Στα επιμέρους ευρωπαϊκά ταμπλό, οι απώλειες ήταν εμφανείς, με τον δείκτη στο Παρίσι να υποχωρεί κατά 2,06%, τη Φρανκφούρτη να σημειώνει πτώση 2,28% και το Λονδίνο να κινείται χαμηλότερα κατά 1,54%.

Πανικός και στην Αθήνα

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά στον απόηχο της επιδείνωση του κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές οι οποίες υποχωρούν μετά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει, ενώ σημαντική αύξηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 12:45, διαμορφώνεται στις 2.464,41 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 3,05%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 130,72 εκατ. ευρώ.