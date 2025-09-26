Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και η συμβολή της βιομηχανίας αποτέλεσαν το θέαμα της εκδήλωσης με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 43ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, στη Χαλκίδα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στην ομιλία του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σημείωσε ότι η αύξηση των βιομηχανικών επενδύσεων, των εξαγωγών και της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει ότι η κατεύθυνση που έχει λάβει η βιομηχανία είναι σίγουρα θετική.

Το μερίδιο της βιομηχανίας στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της ελληνικής οικονομίας έφτασε το 2024 στο 15,4%, από 13,8% το 2019, οι βιομηχανικές εξαγωγές αυξήθηκαν το 2023 στα 33,8 δισ., από 20 δισ. το 2018, ενώ ο αριθμός απασχολούμενων στον κλάδο βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών.

Η πρόοδος είναι αποτέλεσμα κυρίως των προσπαθειών που κάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, των επενδύσεων και της εργασίας των εργαζομένων και των επιχειρηματιών, αλλά και της φιλοεπενδυτικής πολιτικής της κυβέρνησης, σημείωσε.

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την Έγκριση Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων και ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφέροντας: «Κινούμαστε με κοινή λογική και αποτελεσματικότητα, ακολουθώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για τη Βιομηχανία, Λάζαρος Τσαβδαρίδης στον χαιρετισμό του σημείωσε ότι διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο με μεγάλη ρευστότητα στο γεωπολιτικό περιβάλλον, με διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και ενεργειακές αβεβαιότητες. Αυτά συνιστούν ένα νέο τοπίο στο οποίο η Ελλάδα στο οποίο η Ελλάδα χαράσσει μια σαφή δυναμική στρατηγική που περιλαμβάνει θωράκιση της οικονομίας και της ασφάλειας στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η βιομηχανία έχει σημαντικό ρόλο, τον οποίο η κυβέρνηση αναγνωρίζει και υποστηρίζει διαμορφώνοντας κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον, φροντίζοντας για την απλοποίηση των διαδικασιών και παρέχοντας χρηματοδοτικά εργαλεία. Η κυβέρνηση βλέπει 3 πυλώνες για τη βιομηχανική ανάπτυξη: καινοτομία, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα με στόχο την αύξηση των εξαγωγών και ανάδειξη διεθνώς του ελληνικού brand name.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Αθανάσιος Κοντογεώργης έδωσε έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο η ελληνική, όσο και οι ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς και η βιομηχανία.

«Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των υποδομών εξυπηρέτησης μεγάλων παραγωγικών και μεταποιητικών εγκαταστάσεων, στην επιτάχυνση υλοποίησης βασικών υποδομών, στην ενίσχυση υποδομών στις βιομηχανικές και επιχειρηματικές συγκεντρώσεις, στην ενδυνάμωση των αλυσίδων εφοδιασμού και στην εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών και Υποδομών», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι στη Στερεά Ελλάδα αναδεικνύονται σημαντικοί τομείς οικονομικής ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και της μεταποίησης και πρόσθεσε ότι με βάση τις προτάσεις των τοπικών φορέων, οι προτεραιότητες σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία, καθώς και των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών.

Αναφέρθηκε επίσης σε έργα υποδομών ενέργειας και μεταφορών που υλοποιούνται και σχεδιάζονται για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, όπως η επιτάχυνση της διάνοιξης του διαύλου στο λιμάνι της Στυλίδας και διασύνδεση της Στερεάς Ελλάδας με την Ελευσίνα και την Πάτρα, καθώς και στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) Οινοφύτων.

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός στον χαιρετισμό του είπε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και γενικότερα το δημόσιο, υπηρετεί την ανάπτυξη με χρηματοδοτικά εργαλεία, με τις δημόσιες υπηρεσίες (αδειοδοτήσεις κ.λπ.), με ανάπτυξη δημόσιων υποδομών και με ειδικές δράσεις. Ιδιαίτερα επεσήμανε τη μεγάλη αναγκαιότητα για νέο λιμένα στη Χαλκίδα, καθώς και τη σημασία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφυτων που επιτέλους αδειοδοτήθηκε.

Έκλεισε τον χαιρετισμό λέγοντας ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα λέει ναι στη βιομηχανία και τη μεταποίηση για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με σεβασμό στο περιβάλλον, την απασχόληση και την κοινωνική εταιρική ευθύνη.

Η εκδήλωση περιλάμβανε συζήτηση αναφορικά με το Clean Industrial Deal, στο πλαίσιο της οποίας οι δύο συνομιλητές είπαν τα εξής:

H ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Tsvetelina Penkova προανήγγειλε ότι εντός του Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχέδιο για την ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρισμού που θα συνοδεύεται από ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη, επιλέγοντας το 2019 μια «βεβιασμένη» πράσινη μετάβαση, θυσίασε την ανταγωνιστικότητά της, με απώλεια θέσεων εργασίας και αποβιομηχάνιση. Όπως ανέφερε, το Clean Industrial Deal του 2025 επιχειρεί να διορθώσει αυτά τα λάθη, ωστόσο έχει κυρίως μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα, με τα αποτελέσματα να παραμένουν περιορισμένα και με τις χώρες με μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια να διατηρούν πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.

Για την Ελλάδα, τόνισε ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή, καθώς για κάποιες επιχειρήσεις φθάνει έως και το 60% του συνολικού κόστους παραγωγής, με κίνδυνο απώλειας μονάδων βαριάς βιομηχανίας.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος ΔΣ του ΣΒΣΕ, Πάνος Λώλος τόνισε ότι η Ελλάδα καλείται να διαμορφώσει το δικό της συνεκτικό σχέδιο δράσης και αντιμετώπισης των διεθνών προκλήσεων.

Το σχέδιο δράσεως δεν μπορεί όμως παρά να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη γεωγραφική θέση της χώρας, συγκεκριμένες διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει, το συσσωρευμένο επενδυτικό κενό που διακρίνει τη χώρα μετά από μια πολυπλόκαμη δημοσιονομική κρίση, τον δυσμενή δημογραφικό παράγοντα, το αντιπαραγωγικό ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας, τη χαμηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, τις στρεβλές αντιλήψεις για τον ρόλο της βιομηχανίας, τις μελλοντικές ανάγκες με βάση τη φορά των αγορών, τις αδυναμίες αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής βιομηχανίας.

Επεσήμανε την ανάγκη για λήψη μέτρων με στόχο την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού κόστους ενέργειας σε σχέση με τους βασικούς ευρωπαίους ανταγωνιστές, επισημαίνοντας ότι το Clean Industrial Staid Aid Framework (CISAF) είναι το απολύτως δόκιμο πλαίσιο προς εφαρμογή. Τόνισε επίσης την πολυδιάστατη ανάγκη επίτευξης μεγαλύτερης στρατηγικής αυτονομίας και πρότεινε την υιοθέτηση των επιταχυνόμενων αποσβέσεων ως μέτρο τόνωσης της επενδυτικής δραστηριότητας.