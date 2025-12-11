Μια σημαντική αλλαγή στις καθημερινές συναλλαγές των καταναλωτών σχεδιάζεται να εφαρμοστεί στην Ελλάδα από το 2026, καθώς η Mastercard ετοιμάζει την υπηρεσία ανάληψης μετρητών απευθείας από τα ταμεία εμπορικών καταστημάτων και σούπερ μάρκετ χωρίς τη χρήση ΑΤΜ.

Το νέο μοντέλο, που αξιοποιεί την εκτεταμένη υποδομή των POS, βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού και αναμένεται να λειτουργήσει πιλοτικά σε συγκεκριμένα σημεία λιανικής.

Όπως εξηγεί ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, στόχος είναι να προσφερθεί περισσότερη ευκολία στους πολίτες και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν.

Η υπηρεσία επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν ανάληψη μετρητών κατά τη στιγμή της αγοράς ενός προϊόντος, (χωρίς να πρέπει να βρουν κάποιο ΑΤΜ) χρησιμοποιώντας μόνο τη χρεωστική τους κάρτα.

Ο καταναλωτής ενημερώνει τον ταμία ότι επιθυμεί να λάβει ένα ποσό σε μετρητά και το POS χρεώνει το συνολικό ποσό την αξία της αγοράς και το ποσό ανάληψης μαζί.

Για παράδειγμα, σε συναλλαγή 60 ευρώ, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει 40 ευρώ επιπλέον, οπότε η κάρτα του θα χρεωθεί συνολικά με 100 ευρώ και τα 40 ευρώ θα τα παραλάβει άμεσα στο ταμείο.

Η υπηρεσία θα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω χρεωστικών καρτών και σε επιλεγμένα καταστήματα, όπως σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία και άλλα σημεία λιανικής που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, το ποσό μετρητών ανά συναλλαγή αναμένεται να είναι περιορισμένο (συνήθως 50–100 ευρώ), με τα τελικά όρια για την ελληνική αγορά να καθορίζονται σε συνεργασία με τράπεζες και επιχειρήσεις.

Το cashback αποτελεί ήδη καθιερωμένη πρακτική σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Φινλανδία και οι ΗΠΑ.

Η Mastercard έχει εφαρμόσει το ίδιο μοντέλο σε Πολωνία και Κύπρο, όπου οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν μικρές αναλήψεις σε σούπερ μάρκετ ή άλλα καταστήματα με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούν αγορά.

Το σύστημα έχει συμβάλει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μετρητά και στην τόνωση της κίνησης στα φυσικά καταστήματα.

Στον σχεδιασμό της εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης η επέκταση της συνεργασίας με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, ώστε οι επιβάτες να πληρώνουν με κάρτα και να χρεώνονται αυτόματα κατά την έξοδο μέσω της τεχνολογίας tap out. Ήδη 600 λεωφορεία συμμετέχουν πιλοτικά, με στόχο την πλήρη εφαρμογή σε 3.500 οχήματα το 2026.