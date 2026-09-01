Σε αναγκαστικές ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού στην Αττική προχωρούν οι παραδοσιακοί φούρνοι, καθώς η εκτίναξη του ενεργειακού, φορολογικού και λειτουργικού κόστους καθιστά αδύνατη την περαιτέρω απορρόφηση των επιβαρύνσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ενώ αντίστοιχες αυξήσεις καταγράφονται και στα τυποποιημένα προϊόντα της βιομηχανίας άρτου στα σούπερ μάρκετ.

Η Συντεχνία ασκεί αυστηρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική, καταγγέλλοντας αδιαφορία απέναντι στην επισιτιστική κρίση, άρνηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για διάλογο, αλλά και υπερφορολόγηση που συσσωρεύει έσοδα στα κρατικά ταμεία την ώρα που η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών εξαντλείται.

Παράλληλα, εκφράζεται ο φόβος ότι ο αφανισμός του φούρνου της γειτονιάς θα οδηγήσει στην πλήρη παράδοση της αγοράς στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

«Δυστυχώς, συνεχίζει η ανακοίνωση, η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στην επισιτιστική κρίση και στην ακρίβεια που σαρώνει τα τρόφιμα.

Την ίδια ώρα, τα κρατικά ταμεία γεμίζουν με “ζεστό χρήμα” από την αύξηση των αναλογικών φόρων, όπως ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι, την ίδια ώρα που τεράστια ποσά κατευθύνονται στην πολεμική οικονομία και στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους μέσω των αναπτυξιακών τραπεζών.

Από την άλλη πλευρά, τα λαϊκά νοικοκυριά οδηγούνται στην απόγνωση, καθώς ο μισθός φτάνει – αν φτάνει – μέχρι τα μισά του μήνα.

Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι βιοτέχνες αρτοποιοί, οι οποίοι βλέπουν καθημερινά τον τζίρο και την κατανάλωση να μειώνονται δραματικά, ενώ οι λογαριασμοί ενέργειας και η φορολογική επιβάρυνση συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ο κλάδος μας αφουγκράζεται σταθερά τις αγωνίες της ελληνικής οικογένειας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Δεν είναι, όμως, δυνατόν οι βιοτέχνες αρτοποιοί να σηκώνουν διαρκώς στις πλάτες τους το κόστος της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτή η κατάσταση δεν είναι πλέον διαχειρίσιμη.

Ήδη, με την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές, καταγράφονται αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού στην Αττική. Οι αυξήσεις αυτές δεν αποτελούν επιλογή των αρτοποιών, αλλά αποτέλεσμα της αδυναμίας του κλάδου να απορροφήσει περαιτέρω την εκτίναξη του ενεργειακού, φορολογικού και λειτουργικού κόστους.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δεν δείχνει καμία ουσιαστική διάθεση ούτε καν για διάλογο. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της συντεχνίας μας για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η κυβέρνηση μας γύρισε την πλάτη.

Παράλληλα, η βιομηχανία άρτου έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές αυξήσεις στα τυποποιημένα προϊόντα και στο ψωμί που διαθέτει μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά ότι τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα δεν αφουγκράζονται την αγωνία επιβίωσης των νοικοκυριών, αλλά υπηρετούν αποκλειστικά την κερδοφορία τους.

Αυτό είναι και το χειρότερο σενάριο για την ελληνική κοινωνία: η αγορά του ψωμιού να παραδοθεί ολοκληρωτικά στις μεγάλες αλυσίδες και στη βιομηχανία, ως αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζονται. Αν σβήσει από τον χάρτη ο φούρνος της γειτονιάς, όπως τον γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, δεν θα χαθούν μόνο χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Θα χαθεί ένας αναντικατάστατος κρίκος της γειτονιάς, της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής ζωής, από τον οποίο πέρασαν γενιές και γενιές».

Όπως αναφέρει η συντεχνία διεκδικεί:

* Μείωση της τιμής της ενέργειας και ουσιαστικά μέτρα προστασίας των μικρών βιοτεχνικών αρτοποιείων. Πλαφόν στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος ξεκινώντας από τις τιμές χονδρικής και τα διυλιστήρια.

* Κατάργηση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στην ενέργεια.

* Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκτινάσσουν το φυσικό αέριο.

* Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

* Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

* Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος.

* Απαγόρευση πλειστηριασμών 1ης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης. Ειδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους εξόδων.

* Ρυθμίσεις με δόσεις στο 10% του εισοδήματος για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ (προσωπικής ασφάλισης). Διαγραφή τόκων, προστίμων και των χρεών της περιόδου της πανδημίας.

* Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

* Ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη των μικρών αρτοποιητικών επιχειρήσεων, χωρίς αποκλεισμούς και τραπεζικά εμπόδια.

* Προστασία του λαϊκού εισοδήματος, ώστε κάθε οικογένεια να μπορεί να καλύπτει τις βασικές διατροφικές της ανάγκες.

* Επίδομα μητρότητας για όλες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

* Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης.

* Άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, γνωστοποιεί ότι θα συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στις 5 Σεπτεμβρίου, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ)