Αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για την οικονομική ανάπτυξη της Ισπανίας το 2025 η κυβέρνηση Σάντσεθ και η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηριστικό της ως της κορυφαίας σε απόδοση χώρας στην ευρωζώνη μετά από ένα δυναμικό δεύτερο τρίμηνο.

Το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,7% φέτος — από 2,6% πριν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο, την Τρίτη, στη Μαδρίτη.

Η Τράπεζα της Ισπανίας προβλέπει ανάπτυξη 2,6% — από 2,4% που σημειώθηκε τον Ιούνιο και πάνω από το 1,2% της ευρωζώνης.

Εστιάζοντας σε αυτό το τρίμηνο, οι αναθεωρημένες προοπτικές της Κεντρικής Τράπεζας προβλέπουν ανάπτυξη από 0,6% έως 0,7%, ωθούμενη από την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, παράλληλα με ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης. Η κυβέρνηση προβλέπει 0,7%.

Η Ισπανία έχει ξεπεράσει τις άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης από το 2021, ενισχυμένη από τις δαπάνες των νοικοκυριών, την ανάκαμψη του τουρισμού και τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας.

Ωστόσο, ενώ η εγχώρια ζήτηση είναι ισχυρότερη από ό,τι πριν από τρεις μήνες, η Κεντρική Τράπεζα τόνισε ότι το βασικό της σενάριο επισκιάζεται ως έναν βαθμό από παράγοντες, όπως η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η Τράπεζα της Ισπανίας αύξησε επίσης ελαφρώς την πρόβλεψή της για το τέλος του έτους στο 2,5%.

Η αύξηση οφείλεται στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, ενώ οι υπηρεσίες πιθανότατα θα είναι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες, ανέφερε.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να μετριαστεί στο 1,7% το 2026.

Αυτή η επιβράδυνση συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η απασχόληση στην Ισπανία έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σε πείσμα της πολιτικής αστάθειας που έχει περιορίσει σοβαρά την ικανότητα της κυβέρνησης, να ψηφίσει σημαντική νομοθεσία.

Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεν έχει ακόμη ψηφίσει προϋπολογισμό για το τρέχον έτος.