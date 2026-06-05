Κατά 2% αυξήθηκε το ΑΕΠ της χώρας στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, με βασικό «πρωταγωνιστή» τη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων και μάλιστα σε κρίσιμους τομείς.

Σε τριμηνιαία βάση, η οικονομία διατήρησε το θετικό της momentum, καταγράφοντας οριακή αύξηση 0,2% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, η ετήσια ανάπτυξη του 2% στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου), οι οποίες αποτέλεσαν τον μεγάλο πρωταγωνιστή του τριμήνου σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα 12,1%.

Παράλληλα, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ενισχύθηκε κατά 1%, με την κατανάλωση των νοικοκυριών να αυξάνεται κατά 0,7% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης κατά 1,6%.

Στο μέτωπο του εξωτερικού εμπορίου, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν άνοδο 2,4%, η οποία επιμερίζεται σε αύξηση 2,8% στα αγαθά και 3,1% στις υπηρεσίες.

Στον αντίποδα, οι εισαγωγές κινήθηκαν συγκρατημένα με συνολική αύξηση 0,5%, καθώς η μείωση των εισαγωγών αγαθών κατά 0,6% αντισταθμίστηκε από την άνοδο των εισαγωγών υπηρεσιών κατά 3,2%.

Σε επίπεδο τριμηνιαίας σύγκρισης, δηλαδή ανάμεσα στο α’ τρίμηνο φέτος και το δ’ τρίμηνο πέρυσι, η εικόνα διαφοροποιείται ελαφρώς αποτυπώνοντας νέες ισορροπίες.

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,6%, μια μεταβολή που καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από τον δημόσιο τομέα, καθώς η κατανάλωση της Γενικής Κυβέρνησης ενισχύθηκε κατά 2,4% ενώ η κατανάλωση των νοικοκυριών παρέμεινε αμετάβλητη.

Μετά το ισχυρό ετήσιο ράλι, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν διορθωτική υποχώρηση 2,5% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Όσον αφορά το εξωτερικό ισοζύγιο, οι συνολικές εξαγωγές εμφάνισαν οριακή άνοδο 0,3%, με τις εξαγωγές αγαθών να υποχωρούν κατά 1,6% αλλά τις υπηρεσίες να κρατούν το θετικό πρόσημο με αύξηση 1,2%.

Τέλος, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν συνολικά κατά 0,6%, επηρεασμένες κυρίως από τη σημαντική πτώση στις εισαγωγές αγαθών κατά 1,9%, παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 4,2%.